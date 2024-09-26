Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Merkez Bankasının politika faizleri konusunda aldığı kararlar ülke ekonomisini şekillendirirken özellikle de kenarda yatırımı olan ve yatırımının enflasyon karşısında ezilmesini önlemek amacıyla harekete geçen vatandaşı ilgilendiriyor. Bu kapsamda mevduat faizleri güvenli yatırım aracı olarak yüksek tutarda gelir imkanı da sağlayabiliyor. Bankalar tarafından yeni müşteri kazanmak ya da işleyecek nakit getirilmesi adına sunulan kampanyalar da faizlerin atmasını sağlarken, banka banka her ay yeni güncel kampanya duyurusu da yapılıyor. Kıyıda köşede birikmişi olan vatandaş, banka banka gezerek en yüksek faiz veren bankayı seçebilmekte iken, özellikle de çalışmadan sağlanan getiri cazip gelmeye devam ediyor.

Enflasyonun yükselişi ve ekonomik belirsizlikler karşısında vatandaş hem yatırımınından gelir kazanmak hem de enflasyon karşısında ezilmemesini sağlamak istiyor. Aylık asgari ücret kazancı sağlayan mevduat faizleri, son aylarda tekrardan harekete geçerek artışına devam ediyor.

MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSELİYOR

Son dönemde bankaların sunduğu faiz oranlarındaki artış, mevduat hesaplarına olan ilgiyi artırmaya devam ediyor. Özellikle kur korumalı mevduat ve aylık vadeli mevduat hesapları yüksek getiri imkanı sağlayarak, vatandaşın ilgisini çekmeye de devam ediyor. Yapılan hesaplama ve sunulan fırsatlarda 400 bin TL gibi bir tutar ile yatırım yapıldığında, aylık olarak elde edilebilecek faiz geliri asgari ücrete yaklaşabiliyor.

1 AYDA 1 ASGARİ ÜCRET KAZANÇ

Bankaların mevduat faizi oranları değişiklik gösterebiliyor. Hal bu iken sunulan fırsatları değerlendirme yoluna koyulan yatırımcı, her 400.000 TL’si için bir asgari ücret kazanabiliyor.

BANKA BANKA MEVDUAT FAİZİ ORANLARI

Mevduat Hesapları ile Aylık Faiz Geliri

• Yapılan hesaplamalarla, 400 bin TL’yi bankaya yatıran yatırımcı, aylık faizlere bakarak ne kadar kazanabileceğini merak ediyor. İşte 400.000 TL’ye hangi bankanın ne oran sunduğu ve 32 günde ne kadar kazanç sağlanabileceği detayları... Odea: %49,00 faiz oranı ile net kazanç 15.895 TL; vade sonu ödeme 415.895 TL.

• Akbank: %49,00 faiz oranı ile net kazanç 15.895 TL; vade sonu ödeme 415.895 TL.

• CEPTETEB: %54,00 faiz oranı ile net kazanç 17.517 TL; vade sonu ödeme 417.517 TL.

• Garanti BBVA: %47,00 faiz oranı ile net kazanç 15.246 TL; vade sonu ödeme 415.246 TL.

• ING: %53,00 faiz oranı ile net kazanç 17.192 TL; vade sonu ödeme 417.192 TL.



