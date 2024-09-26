DOLAR
34,16 -0,06%
EURO
38,19 -0,38%
ALTIN
2.934,9 -0,61%
BITCOIN
2.196.406,82 -1,35%

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Mevduat faizleri güvenli yatırım aracı olarak yüksek tutarda gelir imkanı da sağlayabiliyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 12:04
Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Merkez Bankasının politika faizleri konusunda aldığı kararlar ülke ekonomisini şekillendirirken özellikle de kenarda yatırımı olan ve yatırımının enflasyon karşısında ezilmesini önlemek amacıyla harekete geçen vatandaşı ilgilendiriyor. Bu kapsamda mevduat faizleri güvenli yatırım aracı olarak yüksek tutarda gelir imkanı da sağlayabiliyor. Bankalar tarafından yeni müşteri kazanmak ya da işleyecek nakit getirilmesi adına sunulan kampanyalar da faizlerin atmasını sağlarken, banka banka her ay yeni güncel kampanya duyurusu da yapılıyor. Kıyıda köşede birikmişi olan vatandaş, banka banka gezerek en yüksek faiz veren bankayı seçebilmekte iken, özellikle de çalışmadan sağlanan getiri cazip gelmeye devam ediyor.  

Enflasyonun yükselişi ve ekonomik belirsizlikler karşısında vatandaş hem yatırımınından gelir kazanmak hem de enflasyon karşısında ezilmemesini sağlamak istiyor. Aylık asgari ücret kazancı sağlayan mevduat faizleri, son aylarda tekrardan harekete geçerek artışına devam ediyor.  

MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSELİYOR 

Son dönemde bankaların sunduğu faiz oranlarındaki artış, mevduat hesaplarına olan ilgiyi artırmaya devam ediyor. Özellikle kur korumalı mevduat ve aylık vadeli mevduat hesapları yüksek getiri imkanı sağlayarak, vatandaşın ilgisini çekmeye de devam ediyor. Yapılan hesaplama ve sunulan fırsatlarda 400 bin TL gibi bir tutar ile yatırım yapıldığında, aylık olarak elde edilebilecek faiz geliri asgari ücrete yaklaşabiliyor. 

1 AYDA 1 ASGARİ ÜCRET KAZANÇ 

Bankaların mevduat faizi oranları değişiklik gösterebiliyor. Hal bu iken sunulan fırsatları değerlendirme yoluna koyulan yatırımcı, her 400.000 TL’si için bir asgari ücret kazanabiliyor.  

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

BANKA BANKA MEVDUAT FAİZİ ORANLARI 

Mevduat Hesapları ile Aylık Faiz Geliri 

Yapılan hesaplamalarla, 400 bin TL’yi bankaya yatıran yatırımcı, aylık faizlere bakarak ne kadar kazanabileceğini  merak ediyor. İşte 400.000 TL’ye hangi bankanın ne oran sunduğu ve 32 günde ne kadar kazanç sağlanabileceği detayları...  Odea: %49,00 faiz oranı ile net kazanç 15.895 TL; vade sonu ödeme 415.895 TL. 

Akbank: %49,00 faiz oranı ile net kazanç 15.895 TL; vade sonu ödeme 415.895 TL. 

CEPTETEB: %54,00 faiz oranı ile net kazanç 17.517 TL; vade sonu ödeme 417.517 TL. 

Garanti BBVA: %47,00 faiz oranı ile net kazanç 15.246 TL; vade sonu ödeme 415.246 TL. 

ING: %53,00 faiz oranı ile net kazanç 17.192 TL; vade sonu ödeme 417.192 TL. 

 


İLGİLİ HABERLER

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek
2
Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor
3
O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor
4
Hükümet açıkladı: Emeklilik yaşı 65-70! Yeni emeklilik reformu geliyor
5
29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi
6
Memur ve Emeklilerle 2025 Ocak'ta 3'lü Zam Müjdesi: Maaşlar, Aile Yardımları ve Toplu Sözleşme İkramiyeleri Nasıl Değişecek?
7
2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!