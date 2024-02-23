Bana para lazım diyenler PTT'de kuyruğa girecek! Kimliğiyle gelene 15.000 TL anında destek verilecek

Nakit ihtiyaçlarına son! PTT 15 bin TL ödeme kampanyasını duyurdu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PTT 15 BİN TL ÖDEME

Son dönemlerde nakit ihtiyacı olan müşteriler bankaların başlattığı kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. PTT ve Aktifbank işbirliğiyle başlatılan kampanya kapsamında nakit ihtiyacı olan müşterilere 15 bin TL ödeme yapılacak. Kampanyadan faydalanmak için 3050 numarasına PTT yazıp bir boşluk bırakıp kimlik numaranızı yazarak gönderebilirsiniz.





Başvurusu onaylanan müşteriler ödemelerini anında hesaplarından çekebiliyor. Aynı zamanda kampanya kapsamında emekli müşterilere ekstra ayrıcalıklar sunuluyor. Emekli vatandaşların kredi başvurusu yapmak için emekli maaşlarını PTT'ye taşımaları gerekiyor. Ödemelerden faydalanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması, 18 yaşın tamamlanması, icralık bir durum olmaması şartlarının taşınması gerekiyor. Kampanya ile ilgili detaylı bilgileri PTT ve Aktifbank resmi internet sitesi üzerinden edinebilirsiniz. Kampanya için gerekli olan belgeler internet siteleri üzerinden paylaşılıyor. Acil nakit ihtiyaçlarınızı banka ve PTT işbirliğiyle kolaylıkla karşılayabilirsiniz.