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Banka ile sözleşmesi bitene 28.000 TL promosyon ödemesi! Karar açıklandı

2024 yılı promosyon ihaleleri devam ediyor. Gün gün bankalar ödeyecekleri promosyon tutarlarını açıklıyor.

Yayın Tarihi: 18.03.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 12:04
Banka ile sözleşmesi bitene 28.000 TL promosyon ödemesi! Karar açıklandı

Promosyon görüşmeleri, ihaleleri, mutabakatları, açıklamaları derken 2024 yılında da en çok ilgi odağı promosyonlar olarak karşımıza çıkıyor. Bankalar özellikle de çok çalışanı olan kurum ve kuruluşlara gözünü dikmiş iken, en yüksek promosyonu verip ihaleyi kazanmak adına harekete geçiyor. Kurum ve kuruluşlar bankalara maaş ödemelerini maaş gününden önce tamamlarken, bankalar için bu süreç parayı kullanma anlamında gelir imkanı sağlıyor. Bu gelir çalışanlara da paylanırken, bu kapsamda promosyon adı altında ödemeler yapılıyor. Başlatılan ihalelerde en çok ödemeyi sağlayan banka, ihale kazananı olurken, gün gün varılan mutabakatlarla alakalı açıklamalar da devam ediyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROMOSYONU

MEM ve belediye promosyonları, bankalar için önem arz ediyor. Çalışan yoğunluğunun fazla olması ile birlikte bankaların aylık kazancı ve parayı işleme tutarı bu kapsamda yüksek oluyor. Belediyeler tarafından açılan ihaleler ile alakalı varılan anlaşmalar açıklanmaya devam ediyor.

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Son belediye maaş ihalesi açıklaması Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından belirtilmiş bulunuyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde başlayan ihale neticesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından açıklama yapıldı. Büyükşehir Belediyesi ve ASAT bünyesinde çalışan 11 bin kişiden fazla bireyin maaşı adına düzenlenen ihaleyi kazanan banka açıklanırken, bu kapsamda 28 bin lira ödeme yapılacağı belirtildi. 3 sene boyunca maaş anlaşması yapılacak olan bankanın Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) olduğu belirtilirken, eski banka ile sözleşme sona erdiği anda personelin hesabına promosyonların aktarılacağı açıklandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından verişen müjdede, TEB ile anlaşma sağlandığı belirtilirken, banka tarafından yapılan açıklamada da ''Mevcut bankanın sözleşmesinin bitmesinin ardından promosyon ödemesini gerçekleştireceğiz'' denildi.

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