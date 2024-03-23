Başvuruyu kaçıran üzülecek! Kimlik kartına 14.000 TL acil destek ödemesi

Son dönemde, nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler için müjdeli bir haber var. Bankalar, TC kimlik numarasıyla başvuru yapacak olan bireylere 14050 Türk Lirası ödeme yapacaklarını duyurdu. Bu özel destek kampanyası kapsamında, kredi notunun önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.

Kredi notu 1200 ve üzerinde olan herkes, başvurularını yaparak bu destekten faydalanabilecek. Kampanya kapsamında sunulan ihtiyaç kredileri, uygun faiz oranlarıyla hesaplara aktarılıyor, böylece nakit ihtiyacınızı karşılamanız mümkün oluyor. Bankalar, TC kimlik sorgulamasının ardından kişilerin kredi notuna göre faiz oranlarını belirliyorlar.

DENİZBANK VE AKBANK'TAN HIZLI VE KOLAY 14050 TL NAKİT KREDİ FIRSATI!









Denizbank ve Akbank, nakit ihtiyacınızı karşılamak için özel bir destek sunuyorlar. Denizbank, hızlı ve kolay bir şekilde 14050 Türk Lirası nakit kredi başvurusu yapmanıza olanak tanıyor. Tek yapmanız gereken, "KREDİM" yazıp bir boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı 3280 numarasına göndermek. Denizbank, başvurunuzu aynı dakika içinde değerlendirerek onay verecektir.

Akbank ise, hem Akbank Direkt uygulamasını hem de SMS kredi servisini kullanarak başvuru yapmanıza imkan sağlıyor. SMS ile kredi başvurusu yapmak için "Kredi" yazıp bir boşluk bırakarak 11 haneli TC kimlik numaranızı 4425 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır. Ayrıca, 18 yaş ve üzeri tüm TC vatandaşları bankanın resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanabilirler.