Bayrağı TEB ve Garanti ele aldı! En az 29.761 TL maaşa bağlanacaksınız

Geçtiğimiz seneden bu yana ülkemizde alınan kararlar doğrultusunda mevduat faizleri artışına devam ediyor. Özellikle de KKM’lerden çıkışların hızlanması adına alınan kararlar doğrultusunda yastık altı yatırımları da mevduatlara yönlendiriliyor. Ekonomik dalgalanmaların etkisi altında kalmamak adına daha güvenilir yatırım aracı arayan yatırımcının karşısına ilk mevduat hesapları çıkıyor. Yatırımcı yatırımının getirisini merakla araştırırken, aylık maaş gibi kullanmak isteyene 32 günlük vade sunuluyor. Parasının enflasyon karşısında erimemesi adına uzun vadede değerlendiren birey en az 92 günlük vadelerin sunulan oranlarını takip ediyor. Kıyıda köşede 800.000 TL’si olan yatırımcı için 32 günlük getiri de hesaplanırken, bankaların en güncel faiz oranları devreye giriyor. Son veriler kapsamında 1-3 ay vadeli olarak sunulan TL mevduat faizi, 28 Haziran ayında %59,2 iken 5 Temmuz ile başlayan hafta %59,5'e yükseldiği gözlemlendi.





Peki, elinizde 800 bin lira gibi bir meblağ varsa ve bu parayı 32 gün vadeyle mevduata yatırmak istiyorsanız hangi bankayı tercih etmelisiniz? İşte size bankalara göre 32 günlük mevduat faiz oranları ve getirisi karşılaştırması:

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), %52 oranıyla en yüksek faiz oranını sunmakta iken bu oran karşılığında yatırımcılarına 33.643,72 TL net kazanç elde etme imkanı tanınıyor. Vade sonu toplam tutarının 833.643,72 TL olması, bu bankanın tercih edilebilirliğini arttırıyor. Garanti BBVA ise %47 faiz oranı ile ikinci sırada yer almaktadır. Bu bankadan elde edilecek net kazanç 30.408,74 TL olarak şekillenmiş iken, vade sonunda toplam tutar 830.408,74 TL’dir. Garanti BBVA, sunduğu rekabetçi faiz oranıyla birlikte, yatırımcıların güvenli bir liman arayışına hitap etmekte. Son olarak, Yapı Kredi, %46 faiz oranı ile benzer bir piyasa konumuna sahiptir. Bu bankada net kazanç 29.761,75 TL olarak hesaplanmakta ve vade sonu tutarı 829.761,75 TL’dir.