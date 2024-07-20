Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bayrağı TEB ve Garanti ele aldı! En az 29.761 TL maaşa bağlanacaksınız

Geçtiğimiz seneden bu yana ülkemizde alınan kararlar doğrultusunda mevduat faizleri artışına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.07.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 15:41
Bayrağı TEB ve Garanti ele aldı! En az 29.761 TL maaşa bağlanacaksınız

Geçtiğimiz seneden bu yana ülkemizde alınan kararlar doğrultusunda mevduat faizleri artışına devam ediyor. Özellikle de KKM’lerden çıkışların hızlanması adına alınan kararlar doğrultusunda yastık altı yatırımları da mevduatlara yönlendiriliyor. Ekonomik dalgalanmaların etkisi altında kalmamak adına daha güvenilir yatırım aracı arayan yatırımcının karşısına ilk mevduat hesapları çıkıyor. Yatırımcı yatırımının getirisini merakla araştırırken, aylık maaş gibi kullanmak isteyene 32 günlük vade sunuluyor. Parasının enflasyon karşısında erimemesi adına uzun vadede değerlendiren birey en az 92 günlük vadelerin sunulan oranlarını takip ediyor. Kıyıda köşede 800.000 TL’si olan yatırımcı için 32 günlük getiri de hesaplanırken, bankaların en güncel faiz oranları devreye giriyor. Son veriler kapsamında 1-3 ay vadeli olarak sunulan TL mevduat faizi, 28 Haziran ayında %59,2 iken 5 Temmuz ile başlayan hafta %59,5'e yükseldiği gözlemlendi.

tl

Peki, elinizde 800 bin lira gibi bir meblağ varsa ve bu parayı 32 gün vadeyle mevduata yatırmak istiyorsanız hangi bankayı tercih etmelisiniz? İşte size bankalara göre 32 günlük mevduat faiz oranları ve getirisi karşılaştırması:

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), %52 oranıyla en yüksek faiz oranını sunmakta iken bu oran karşılığında yatırımcılarına 33.643,72 TL net kazanç elde etme imkanı tanınıyor. Vade sonu toplam tutarının 833.643,72 TL olması, bu bankanın tercih edilebilirliğini arttırıyor. Garanti BBVA ise %47 faiz oranı ile ikinci sırada yer almaktadır. Bu bankadan elde edilecek net kazanç 30.408,74 TL olarak şekillenmiş iken, vade sonunda toplam tutar 830.408,74 TL’dir. Garanti BBVA, sunduğu rekabetçi faiz oranıyla birlikte, yatırımcıların güvenli bir liman arayışına hitap etmekte. Son olarak, Yapı Kredi, %46 faiz oranı ile benzer bir piyasa konumuna sahiptir. Bu bankada net kazanç 29.761,75 TL olarak hesaplanmakta ve vade sonu tutarı 829.761,75 TL’dir.

İLGİLİ HABERLER

Emlak Fiyatları uçup kaçarken, Milli Emlak'tan yeni müjde! 23- 24 Temmuz’da arsa zengini olacaksınız!

Acil nakit arayanlar akın akın Vakıfbank'a gidiyor! Böyle faiz oranı parası olana bile kredi çektirir

1-2-3-4 çocuklu aileler başvurursa köşeyi dönecek! Toplam 38 bin 250 TL ödemeyi kaptılar

Cep telefonu faturası aylık 29 TL gelecek! Tek imzaya cepler şenlenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

Ehliyeti olan başvuruya koşacak! Belediyeye çok sayıda otobüs şoförü alımı yapılacak

Emlak Fiyatları uçup kaçarken, Milli Emlak'tan yeni müjde! 23- 24 Temmuz’da arsa zengini olacaksınız!

Çok stresli hissettiğiniz an hemen bu hareketi yapın! Sadece 5 dakikada kuş gibi hafifletiyor

O ilde lıkır lıkır çeşme suyu içebilirsiniz! Keşke burada da olsa dedirten müjde geldi

Bayrağı TEB ve Garanti ele aldı! En az 29.761 TL maaşa bağlanacaksınız

T.C. Sağlık Bakanlığı 1.468 kadroluk devalım heyecanı yeniden başlıyor!

Kahveyi bu kez içmeyin! Banyo öncesi saçlara sıkınca öyle bir etki yaratıyor ki

Toplu ulaşıma bitmeyen zam yapmışlar! Sabah sabah dolmuş ve otobüse binen şoku yaşadı: Yüzde 30 zam

1-2-3-4 çocuklu aileler başvurursa köşeyi dönecek! Toplam 38 bin 250 TL ödemeyi kaptılar

Su faturalarınızı hemen kontrol edin! Bir vatandaş görünce gözlerine inanamadı

Cep telefonu faturası aylık 29 TL gelecek! Tek imzaya cepler şenlenecek

Acil nakit arayanlar akın akın Vakıfbank'a gidiyor! Böyle faiz oranı parası olana bile kredi çektirir