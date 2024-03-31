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Bayram öncesi faizsiz kredi müjdesi! Şubeye gitmeye bile gerek yok

Bankaların müşterilerini mutlu etmek için özel bir kampanya başlattığı müjdesi geldi! İhtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans gibi finansal desteklerde faizsiz fırsatlar sunan bankalar, bayram öncesinde ekonomik rahatlama sağlamak için adeta yarışıyorlar.

Yayın Tarihi: 31.03.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 12:04
Bayram öncesi faizsiz kredi müjdesi! Şubeye gitmeye bile gerek yok

Bayramın Keyfini Çıkarın: Bankalardan Gelen Özel Finansal Fırsatlarla Ekonomik Rahatlama!

Bankalar, Ramazan Bayramı öncesinde müşterilerine çeşitli finansal olanaklar sunarak bayramın tadını çıkarmalarını sağlıyor. Akbank, ihtiyaç kredisi alacak müşterilerine %0 faizle 20.000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlarken, aynı zamanda 7.500 TL'ye kadar hediye fon kazanma şansı sunuyor. İş Bankası, mobil uygulaması İşCep kullanıcılarına özel %0 faizle 15.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans imkanı sağlıyor. Garanti BBVA ise 10.000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunarken, bu kampanyadan yararlanan müşterilere ek olarak 3.000 TL'ye kadar bonus fırsatı sunuyor.

DenizBank, müşterilerine %0 faizle 10.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans olanağı sunarken, QNB Finansbank ise %0 faizle 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve nakit avans fırsatı sunuyor. Ayrıca, Enpara.com yeni müşterilere özel %0 faizle 10.000 TL kredi fırsatı sunarak, masrafsız bankacılığın keyfini sürmelerini sağlıyor.

Bu avantajlarla, Ramazan Bayramı'nı daha huzurlu ve ekonomik bir şekilde geçirebilirsiniz. İhtiyaçlarınızı karşılayabilir, alışverişlerinizi yapabilir ve sevdiklerinize güzel hediyeler alabilirsiniz. Bankaların sunduğu bu özel fırsatları değerlendirerek, bayramı daha keyifli bir şekilde kutlayabilirsiniz.

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