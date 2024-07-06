Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Beklenmedik fırsat ayağınıza geldi: Kamu bankasından sürpriz 1000 TL kazanacaksınız

Ziraat Bankası özellikle de son zamanlarda başlattığı kampanyaları ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Banka tarafından bir süredir devam eden kampanyada devam kararı alınırken, söz konusu kampanyadan 1.000 TL kazanma imkanı sunuluyor.

Yayın Tarihi: 06.07.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 17:45
Beklenmedik fırsat ayağınıza geldi: Kamu bankasından sürpriz 1000 TL kazanacaksınız

Ziraat Bankası özellikle de son zamanlarda başlattığı kampanyaları ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Banka tarafından bir süredir devam eden kampanyada devam kararı alınırken, söz konusu kampanyadan 1.000 TL kazanma imkanı sunuluyor. Banka tarafından duyurulan bu benzersiz fırsatın ayrıntıları, birçok kişi için merak konusu haline gelirken, kampanyanın yeni müşterileri ilgilendirdiği kampanya detaylarında yer alıyor.

Ziraat Bankası resmi web adresi üzerinden yapılan açıklamada belli başlı şartları sağlayan müşteri 1000 TL tutarında geri ödemesiz ödüle saghip olabilecek. 1 Haziran’da başlayan kampanyanın 31 Ağustos tarihine kadar uzatıldığı belirtilirken, Ziraat Mobil üzerinden Ziraat Süper Şube müşterisi olan ve Bankkart Kredi Kartı başvurusu yapıp da onay alan kişiler, belli harcamaya karşılıksız ödeme kazanacak.

tll

ZİRAAT BANKASI 1.000 TL KAMPANYASI

Söz konusu kampanya kapsamında tek seferde yapılacak olan her 1.000 TL ve üzeri alışverişe 250 TL ödeme yapılacak iken toplamda 4 alışverişte 1000 TL kazanma imkanı sunulacak.

Ziraat Bankası’nın bir süredir devam eden yeni hizmeti Super Şube programında, ana şube Super Şube olarak belirlenecek ve işkemler sadece online olarak yapılabilecek. Öte yandan Super Sube’nin tüm avantajlarından da faydalanma imkanı tanınacak.

Ay ay düzenlediği kampanyaları ile dkkat çeken Ziraat Bankası, bu kampanyasında müşterinin 1000 TL’lik alışverişinin bedavaya gelmesini sağlayacak. 1000 TL tutarında bu ödül, müşteriye büyük bir destek sağlayacağa benziyor. Kampanyaya katılmak isteyen kişilerin, Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan kampanya detaylarına ulaşması ve başvurusunu tamamlaması yeterli oluyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı hedef edinen banka, teknolojik yenilik anlamından attığı bu adım ile finans sektöründe diğer bankaların bir adım önünde olmasını sağlıyor.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK'a giden serinleyecek! O üründe fiyat dibin dibine düştü: Bugün giden eli boş dönmeyecek

Garanti Bankası borçları tak diye sıfırlayacak! Bu kredi kampanyasına kimse hayır diyemeyecek

Bu tariften sonra bir daha satın almayacaksınız! Pastane usulü açma tarifi

Bu köftenin içinde gram et yok! Etsiz köftenin lezzeti damakları şenlendirecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

Bankalardan emeklilere promosyon kıyağı! Rakamı duyan o bankanın şubesine koşacak

Arabası 10 yaşından büyük olanlar oh çekecek! 81 ilde geçerli olacak

Beklenmedik fırsat ayağınıza geldi: Kamu bankasından sürpriz 1000 TL kazanacaksınız

Bu köftenin içinde gram et yok! Etsiz köftenin lezzeti damakları şenlendirecek

Türk kahvesinin bayatlamasını önlüyor! İçine birkaç tane atın, lezzetin tadına varın

Fatura desteği açıklandı! Temmuz'da 225 TL- 450 TL ödenecek!

Opel o modelinde bomba gibi indirim yaptı! Aylık 16 bin TL ödeyen anahtarı kapacak

ŞOK'a giden serinleyecek! O üründe fiyat dibin dibine düştü: Bugün giden eli boş dönmeyecek

Garanti Bankası borçları tak diye sıfırlayacak! Bu kredi kampanyasına kimse hayır diyemeyecek

O çalışanın nakit sıkıntısı şak diye bitecek! Karşılıksız 46.000 TL ödenecek

Bu tariften sonra bir daha satın almayacaksınız! Pastane usulü açma tarifi

Asgari ücret 21.002 TL! Seyyanen zam için o gün tarihe işleyecek