Beklenmedik fırsat ayağınıza geldi: Kamu bankasından sürpriz 1000 TL kazanacaksınız

Ziraat Bankası özellikle de son zamanlarda başlattığı kampanyaları ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Banka tarafından bir süredir devam eden kampanyada devam kararı alınırken, söz konusu kampanyadan 1.000 TL kazanma imkanı sunuluyor. Banka tarafından duyurulan bu benzersiz fırsatın ayrıntıları, birçok kişi için merak konusu haline gelirken, kampanyanın yeni müşterileri ilgilendirdiği kampanya detaylarında yer alıyor.



Ziraat Bankası resmi web adresi üzerinden yapılan açıklamada belli başlı şartları sağlayan müşteri 1000 TL tutarında geri ödemesiz ödüle saghip olabilecek. 1 Haziran’da başlayan kampanyanın 31 Ağustos tarihine kadar uzatıldığı belirtilirken, Ziraat Mobil üzerinden Ziraat Süper Şube müşterisi olan ve Bankkart Kredi Kartı başvurusu yapıp da onay alan kişiler, belli harcamaya karşılıksız ödeme kazanacak.





ZİRAAT BANKASI 1.000 TL KAMPANYASI

Söz konusu kampanya kapsamında tek seferde yapılacak olan her 1.000 TL ve üzeri alışverişe 250 TL ödeme yapılacak iken toplamda 4 alışverişte 1000 TL kazanma imkanı sunulacak.

Ziraat Bankası’nın bir süredir devam eden yeni hizmeti Super Şube programında, ana şube Super Şube olarak belirlenecek ve işkemler sadece online olarak yapılabilecek. Öte yandan Super Sube’nin tüm avantajlarından da faydalanma imkanı tanınacak.

Ay ay düzenlediği kampanyaları ile dkkat çeken Ziraat Bankası, bu kampanyasında müşterinin 1000 TL’lik alışverişinin bedavaya gelmesini sağlayacak. 1000 TL tutarında bu ödül, müşteriye büyük bir destek sağlayacağa benziyor. Kampanyaya katılmak isteyen kişilerin, Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan kampanya detaylarına ulaşması ve başvurusunu tamamlaması yeterli oluyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı hedef edinen banka, teknolojik yenilik anlamından attığı bu adım ile finans sektöründe diğer bankaların bir adım önünde olmasını sağlıyor.