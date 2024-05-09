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BIST 100 endeksi, Fed'in beklentisiyle dalgalı bir gün yaşadı ve yükselişle kapandı

BIST 100 endeksi, rekor seviyeyi görse de günün geri kalanında geriledi. Yine de günü yükselişle tamamladı.

Yayın Tarihi: 09.05.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 18:51
BIST 100 endeksi, Fed'in beklentisiyle dalgalı bir gün yaşadı ve yükselişle kapandı

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket etse de, günü yükselişle tamamladı. Açılışta rekor seviyeyi gören endeks, günün ilerleyen saatlerinde gerilemesine rağmen kapanışta önceki kapanışa göre yüzde 0,20 değer kazanarak 10.268,58 puandan işlem gördü.

Günün Özeti:

Açılışta Rekor: BIST 100 endeksi, günü açılışta önceki kapanışa göre 26,63 puan ve yüzde 0,26 artarak 10.274,38 puana yükselerek rekor seviyeyi gördü.

İlk Yarıda Gerileme: Endeks, günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket ederek saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 41,48 puan azalışla (yüzde 0,40 değer kaybederek) 10.206,27 puana geriledi.

Günün Sonunda Yükseliş: Borsa günü, tüm bu dalgalanmalara rağmen yüzde 0,20 değer kazanarak 10.268,58 puandan tamamladı.

Sektör Endeksleri:

En Çok Kazanan: Orman Kağıt Basım (%2,06)

En Çok Kaybeden: Spor (%1,97)

Toplam İşlem Hacmi: 43,2 milyar lira

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