BIST 100 endeksi günü %1,50 artışla 10.556,80 puandan kapattı

Borsa İstanbul, Haziran Ayının İlk İşlem Gününü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,50 değer kazancıyla 10.556,80 puandan kapattı. Endeks, önceki kapanışa göre 156,32 puan artarken, toplam işlem hacmi 115,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık ve Holding Endeksleri Değer Kazandı

Bankacılık endeksi yüzde 1,64, holding endeksi ise yüzde 0,62 oranında artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,27 ile spor sektörü olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,58 ile bilişim sektörü oldu.

Analistlerden Yorumlar ve Beklentiler

Analistler, küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini belirtiyor. Yurt içinde açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 3,37 artarken, yıllık bazda yüzde 75,45 olarak gerçekleşti.

4 Haziran 2024 Salı günü yurt içinde reel efektif döviz kuru açıklanacakken, yurt dışında Almanya'da işsizlik oranı, ABD'de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri ve JOLTS açık iş sayısı verileri takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.800 seviyeleri direnç, 10.400 ve 10.300 puan ise destek konumunda bulunuyor.