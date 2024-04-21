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Bitcoin alıp satanların gözü kulağı o tarihte! Dipten zirveye çıkış için tarih verildi

Finans dünyası, Bitcoin ekosisteminde dört yılda bir yaşanan önemli bir olay olan "blok ödülü yarılanması"na odaklandı. Bitcoin ağındaki 840 bininci bloğun bulunmasıyla birlikte, madencilere verilen blok başına ödül 3,125 Bitcoin düzeyine düşecek. Bu önemli değişiklik için belirlenen tarih 20 Nisan. İşte bu konuda bilinmesi gerekenler...

Yayın Tarihi: 21.04.2024 07:36
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 07:36
Bitcoin alıp satanların gözü kulağı o tarihte! Dipten zirveye çıkış için tarih verildi

Bitcoin piyasasının dikkati, 20 Nisan'da gerçekleşecek olan ve yaklaşık dört yıl arayla meydana gelen "blok ödülü yarılanması" etkinliğine yönelmiş durumda. Bu olay, Bitcoin ağının her 210 bin bloğunda bir kez, madencilere dağıtılan Bitcoin miktarının yarısına indirilmesi sürecini ifade ediyor.

Bitcoin'de Beklenen Büyük Değişim

20 Nisan'ın gelmesiyle birlikte, Bitcoin madencilik sektöründe önemli bir güncelleme yaşanacak. Bu tarihte, Bitcoin ağının yapacağı ödül yarılanması ile madencilerin her blok için elde ettikleri Bitcoin miktarı, mevcut oranın yarısına inecek.

Bitcoin Madenciliği Nasıl İşliyor?

Bitcoin, "iş ispatı" prensibiyle çalışan bir sistemdir. Bu sistemde madenciler, karmaşık hesaplamalar yaparak ağa yeni bloklar ekler ve bu blokların eklenmesiyle ödül kazanırlar.

Yarılanma Ne Sıklıkla Gerçekleşir?

Bitcoin'de ödül yarılanması ilk olarak 2012'de başladı ve o zamandan bu yana her dört yılda bir gerçekleşti. Başlangıçta her blok için 50 Bitcoin verilirken, bu miktar zamanla azaltıldı ve 2020'de 6,25 Bitcoin'e düşürüldü. 20 Nisan'da beklenen yarılanma ile bu ödülün 3,125 Bitcoin'e düşmesi öngörülüyor.

bitcoin

Neden Dört Yılda Bir Yarılanma Oluyor?

Bitcoin ağında, her 210 bin blokta bir yarılanma gerçekleşir çünkü her bloğun doğrulanması ortalama 10 dakika sürer ve bu da tüm blokların oluşturulması için yaklaşık dört yıl gerektirir.

Ödül Yarılanması Ne Zaman Olacak?

Bitcoin'deki bir sonraki ödül yarılanması, 840 bininci blokta ve 20 Nisan gece yarısında gerçekleşmesi beklenmektedir. Ancak, blokların oluşturulma süresinin değişken olması nedeniyle, yarılanmanın kesin zamanı ancak yaklaştığında belirlenebilir. Blok oluşturma sürelerinin uzaması veya kısalması, yarılanma zamanını da etkileyebilir.

Bir Sonraki Bitcoin Yarılanması Ne Zaman?

Bitcoin ağında gerçekleşecek bir sonraki yarılanma olayının, 1 milyon 50 bininci blokta ve 2028 yılı içinde olması öngörülüyor.

Bitcoin Madenciliği İçin Kalan Miktar ve Bitiş Zamanı

Bitcoin'in toplam arzının 21 milyon ile sınırlı olduğu düşünüldüğünde, şu ana kadar yaklaşık 19 milyon 684 bin Bitcoin madencilik yoluyla piyasaya sürülmüştür. Geriye kalan 1 milyon 316 bin Bitcoin'in madenciliği ise 2140 yılına kadar tamamlanması beklenmektedir.

Diğer Kripto Para Projelerinde Yarılanma Var mı?

Bitcoin'in "iş ispatı" mekanizmasını benimseyen diğer kripto para birimlerinde de benzer yarılanma süreçleri görülmektedir. Litecoin, Bitcoin Cash ve Zcash bu projelerden bazılarıdır.

Madenciler Üzerindeki Etkisi

Yarılanma sonrasında, madencilerin her blok için aldıkları ödül miktarı yarıya düşecektir. Bu durum, madencilerin gelirlerinde önemli bir azalmaya yol açabilir.

Kripto Para Piyasasına Etkileri

Bitcoin'deki ödül yarılanması, diğer kripto para birimlerinin ağları üzerinde doğrudan bir etki yaratmamaktadır. Ancak, Bitcoin fiyatındaki dalgalanmalar, diğer kripto para birimlerinin piyasa değerlerini dolaylı olarak etkileyebilir.

 

Not: Haberimizde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

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