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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 25 Mart Perşembe günü 9.716,77 puandan kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugün 5,32 puanlık bir düşüşle 9.716,77 puandan kapanış yaptı. Endeks günü önceki kapanışa göre %0,05 oranında azalışla tamamladı.

Yayın Tarihi: 25.04.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 18:34
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 25 Mart Perşembe günü 9.716,77 puandan kapandı

Gün içinde en düşük 9.664,45 ve en yüksek 9.826,85 puanı gören BIST 100 endeksinde, mali endeks %0,84, teknoloji endeksi %1,28 değer kaybederken, sanayi endeksi %0,31 ve hizmetler endeksi %1,02 oranında değer kazandı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 45,21 puan ve %0,43 oranında kayıpla 10.481,20 puandan kapandı.

BIST 100 endeksinde işlem gören hisselerden 54'ü prim yaparken, 45'i geriledi. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ve Zorlu Enerji AŞ bulunuyor.

Altın: Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.330 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı, %2,4 artışla 2 milyon 508 bin 500 liraya yükseldi.

Dolar/Efektif Kur: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,4519 lira, satışta 32,5820 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur ise alışta 32,4515 lira, satışta 32,5815 lira seviyesindeydi.

Uluslararası Piyasalar: Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0710, sterlin/dolar paritesi 1,2490, dolar/yen paritesi ise 155,50 seviyesinde seyrediyor.

Petrol: Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise %0,7'lik bir düşüşle 86,5 dolardan işlem görüyor.

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