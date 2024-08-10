Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

Özellikle de ekonomik anlamda belirsizliklerin devam etmesi, enflasyonda yaşanan artış, gözleri mevduat hesaplarına çevirmiş bulunuyor. Geçtiğimiz sene başında yüzde 20'lerde olan mevduat faizleri, TCMB'nin politika faizindeki artış sebebiyle kat be kat artış sergilerken an itibariyle yüzde 50 üzerinde faiz verilebiliyor.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 14:10
Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

Altın ve dövizde son zamanlarda yaşana oynaklık, vatandaşı daha güvenli liman arayışına sokmuş bulunuyor. Özellikle de ekonomik anlamda belirsizliklerin devam etmesi, enflasyonda yaşanan artış, gözleri mevduat hesaplarına çevirmiş bulunuyor. Geçtiğimiz sene başında yüzde 20'lerde olan mevduat faizleri, TCMB'nin politika faizindeki artış sebebiyle kat be kat artış sergilerken an itibariyle yüzde 50 üzerinde faiz verilebiliyor. Yatırımcılar, bankaların sunmuş olduğu mevduat faiz oranlarını dikkatle araştırırken, bu oranların belirlenmesinde Merkez Bankası’nın Türk Lirası’nın cazibesini artırma çalışmaları da ön plan olarak ortaya çıkıyor. 

MEVDUATLARDA SON DURUM

Mevduat faizlerinde son durum araştırması kıyıda yatırımı oaln ve TL olarak değerlendirmek isteyen kişilerce merak ediliyor. Alınan kararlar doğrultusunda mevduat faizlerinde belirli bir düşüş yaşansa da, bankalar arasında rekabet halen devam ediyor. Bankalar özellikle de yeni müşteri kazanmak ve TL alıp değerlendirmek adına mevduat hesaplarına özel kampanyalar düzenleyebiliyor. Bu hesaplamalarntutara ve vadeye göre farklı oranlarda sağlanıyor. 220 bin TL gibi bir tutar için bankaların sunduğu faiz oranları, vade süresi, ve kampanyalara göre değişkenlik göstermekte iken, yeni müşteri olunması durumunda hoşgeldin faizleri de cazip bir fırsat olarak ön plana çıkıyor 

tl

220.000 TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar?

220.000'si olan ve yeni vadeli mevduat hesabı açılması durumunda ortalamanın üzerinde faiz imkanı sağlayan Birçok banka mevcut.  Odeabank yeni vadeli mevduat hesabına dahil olan müşteriye %50 faiz oranı ile 32 güne 8.872 TL ödeme yapmakta. ON plus %54 faiz oranına 9.582 TL net kazanç sağlamaktayken, Alternatif Bank %53 oran ile 9.405 TL tutara kadar ödeme yapıyor. Cepte Teb marifetli hesap kampanyasında ise yıllık faiz oranı %53 olarak belirtilmiş bulunuyor. Bu bankaları peşe sıra takip eden diğer bankalar Fibabanka %52, ING Bank %51, Finansbank %47 ve Garanti Bankası da %47 faiz oranı müşteri kampanyalarını sürdürüyor

220.000 TL'nin 92 günlük getirisi ne kadar?

Yatırımını aylık gelir olarak değil de birikim sağlaması adına uzun vadeya yatıran yatırımcının en çok tercihi 92 günlük mevduatlar oluyor. Odeabank 92 güne %51 faiz oranı ile net Kazancı 26.018 TL olarak açıklamış bulunuyor. ON plus 92 günlük vadeye %54 faiz oranı ile birlikte 27.549 TL ödeme yapıyor. Garanti Bankası %48 Yapı Kredi %45 ve denizbank'ta %45 faiz oranı ile kampanyalarını sürdürüyor

İLGİLİ HABERLER

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

16.110 TL- 11.640 TL'ye Milli Emlak'tan dev yatırım fırsatı! Evini kur otur dönemi başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
Duyduk duymadık demeyin 219 TL’den 79 TL’ye düştü! 4 Ağustos'a kadar devam edecek.
3
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
4
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
5
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
6
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
7
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı

TEB, Yapı Kredi ve Garanti BBVA’dan sıfır faizli taşıt kredisi imkanı! Ağustos'ta araçsız kimse kalmayacak

16.110 TL- 11.640 TL'ye Milli Emlak'tan dev yatırım fırsatı! Evini kur otur dönemi başlıyor

Artık KPSS’siz devlet memuru olunacak! Bankada çalışmak isteyene müjde

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!