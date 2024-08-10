Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

Altın ve dövizde son zamanlarda yaşana oynaklık, vatandaşı daha güvenli liman arayışına sokmuş bulunuyor. Özellikle de ekonomik anlamda belirsizliklerin devam etmesi, enflasyonda yaşanan artış, gözleri mevduat hesaplarına çevirmiş bulunuyor. Geçtiğimiz sene başında yüzde 20'lerde olan mevduat faizleri, TCMB'nin politika faizindeki artış sebebiyle kat be kat artış sergilerken an itibariyle yüzde 50 üzerinde faiz verilebiliyor. Yatırımcılar, bankaların sunmuş olduğu mevduat faiz oranlarını dikkatle araştırırken, bu oranların belirlenmesinde Merkez Bankası’nın Türk Lirası’nın cazibesini artırma çalışmaları da ön plan olarak ortaya çıkıyor.

MEVDUATLARDA SON DURUM

Mevduat faizlerinde son durum araştırması kıyıda yatırımı oaln ve TL olarak değerlendirmek isteyen kişilerce merak ediliyor. Alınan kararlar doğrultusunda mevduat faizlerinde belirli bir düşüş yaşansa da, bankalar arasında rekabet halen devam ediyor. Bankalar özellikle de yeni müşteri kazanmak ve TL alıp değerlendirmek adına mevduat hesaplarına özel kampanyalar düzenleyebiliyor. Bu hesaplamalarntutara ve vadeye göre farklı oranlarda sağlanıyor. 220 bin TL gibi bir tutar için bankaların sunduğu faiz oranları, vade süresi, ve kampanyalara göre değişkenlik göstermekte iken, yeni müşteri olunması durumunda hoşgeldin faizleri de cazip bir fırsat olarak ön plana çıkıyor





220.000 TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar?

220.000'si olan ve yeni vadeli mevduat hesabı açılması durumunda ortalamanın üzerinde faiz imkanı sağlayan Birçok banka mevcut. Odeabank yeni vadeli mevduat hesabına dahil olan müşteriye %50 faiz oranı ile 32 güne 8.872 TL ödeme yapmakta. ON plus %54 faiz oranına 9.582 TL net kazanç sağlamaktayken, Alternatif Bank %53 oran ile 9.405 TL tutara kadar ödeme yapıyor. Cepte Teb marifetli hesap kampanyasında ise yıllık faiz oranı %53 olarak belirtilmiş bulunuyor. Bu bankaları peşe sıra takip eden diğer bankalar Fibabanka %52, ING Bank %51, Finansbank %47 ve Garanti Bankası da %47 faiz oranı müşteri kampanyalarını sürdürüyor

220.000 TL'nin 92 günlük getirisi ne kadar?

Yatırımını aylık gelir olarak değil de birikim sağlaması adına uzun vadeya yatıran yatırımcının en çok tercihi 92 günlük mevduatlar oluyor. Odeabank 92 güne %51 faiz oranı ile net Kazancı 26.018 TL olarak açıklamış bulunuyor. ON plus 92 günlük vadeye %54 faiz oranı ile birlikte 27.549 TL ödeme yapıyor. Garanti Bankası %48 Yapı Kredi %45 ve denizbank'ta %45 faiz oranı ile kampanyalarını sürdürüyor