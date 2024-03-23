İstanbulkart kullanıcılarına geri iade! O tutarın yüzde 10- 20'si hesaplara geri gelecek

İstanbullu vatandaşa Akbil yerine 2009 itibari ile hizmete alınan İstanbul kart sadece toplu ulaşımda İstanbul'da bir çok kullanım alanına mevcut. Toplu ulaşım haricinde marketlerde, müze gibi sanat merkezlerinde ve İstanbulun tüm garajlarında sunduğu avantajları ile tercih sebebi olan İstanbulkart, müşteriye özel olarak başlattığı kampanyalar ile de dikkat çekiyor. Özellikle de İstanbulkart ile markaların anlaşmaları vatanşı mestediyor.

İstanbulkart kullanıcılarına Vodafone Pay ile yapılan anlaşmanın detayları açıklandı. Mart ayı kampanyası olarak sunulan ve nakit iade imkanı sağlayan detaylar Vodafone hat sahiplerine tanımlanacağı belirtildi. Vodafone'a ilk defa kayıt olan ve Pay sistemi üzerinden İstanbul kartına ilk kez bakiye yükleyen kullanıcıya özel 150 TL'ye kadar geri iade imkanı tanımlanacağı belirtildi.





İSTANBULKART KAMPANYALARI

İstanbulkart resmi sitesi ve Vodafone Pay'in kampanyalar kısmında yer alan detaylarda Vodafone müşterilerine 50 TL ve freezonlu gençlere ise 100 TL değerinde nakit iade verilecek. Başlatılan kampanya kapsamında daha önce Vodafone Pay kullanıcıları da bu kampanyadan faydalanabilecek

Müşterinin mart ayı içerisinde bakiye yüklemelerinin yüzde 10'u bedavaya getirilecek iken freezonlu gençlerde ise %20 iade fırsatı kazanılacak. Daha önce bu işlemleri yapmış olan birey de kampanyadan en fazla 25 TL ile 50 TL arasında iade alabilecek.

Yukarıda bahsi geçen işlemleri tamamlayan müşteri harcama yapılan ayın akabindeki İlk ay, ilk 14 iş gününde kartlarına geri iadeleri yüklenecek. Bu iadeler ise tüm ticaret alışverişlerinde kullanılabilecek. Her Vodefoneli müşterinin bir sefer faydalandığı bu kampanya Mart ayının sonuna kadar devam edecek.