Bist 100
9.111,5 0%
DOLAR
31,98 -0,18%
EURO
34,68 -0,78%
ALTIN
2.217,89 -0,62%

İstanbulkart kullanıcılarına geri iade! O tutarın yüzde 10- 20'si hesaplara geri gelecek

İstanbulkart tarafından başlatılan kampanyalar ile alakalı açıklamalar devam ediyor. İstanbulkart tarafından başlatılan kampanyada 150 TL'ye varan geri iade fırsatı sunuluyor

Yayın Tarihi: 23.03.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 09:28
İstanbulkart kullanıcılarına geri iade! O tutarın yüzde 10- 20'si hesaplara geri gelecek

İstanbullu vatandaşa Akbil yerine 2009 itibari ile hizmete alınan İstanbul kart sadece toplu ulaşımda İstanbul'da bir çok kullanım alanına mevcut. Toplu ulaşım haricinde marketlerde, müze gibi sanat merkezlerinde ve İstanbulun tüm garajlarında sunduğu avantajları ile tercih sebebi olan İstanbulkart, müşteriye özel olarak başlattığı kampanyalar ile de dikkat çekiyor. Özellikle de İstanbulkart ile markaların anlaşmaları vatanşı mestediyor. 

İstanbulkart kullanıcılarına Vodafone Pay ile yapılan anlaşmanın detayları açıklandı. Mart ayı kampanyası olarak sunulan ve nakit iade imkanı sağlayan detaylar Vodafone hat sahiplerine tanımlanacağı belirtildi. Vodafone'a ilk defa kayıt olan ve Pay sistemi üzerinden İstanbul kartına ilk kez bakiye yükleyen kullanıcıya özel 150 TL'ye kadar geri iade imkanı tanımlanacağı belirtildi. 

İSTANBULKART

İSTANBULKART KAMPANYALARI

İstanbulkart resmi sitesi ve Vodafone Pay'in kampanyalar kısmında yer alan detaylarda Vodafone müşterilerine 50 TL ve freezonlu gençlere ise 100 TL değerinde nakit iade verilecek. Başlatılan kampanya kapsamında daha önce Vodafone Pay kullanıcıları da bu kampanyadan faydalanabilecek

Müşterinin mart ayı içerisinde bakiye yüklemelerinin yüzde 10'u bedavaya getirilecek iken freezonlu gençlerde ise %20 iade fırsatı kazanılacak. Daha önce bu işlemleri yapmış olan birey de kampanyadan en fazla 25 TL ile 50 TL arasında iade alabilecek. 

Yukarıda bahsi geçen işlemleri tamamlayan müşteri harcama yapılan ayın akabindeki İlk ay, ilk 14 iş gününde kartlarına geri iadeleri yüklenecek. Bu iadeler ise tüm ticaret alışverişlerinde kullanılabilecek. Her Vodefoneli müşterinin bir sefer faydalandığı bu kampanya Mart  ayının sonuna kadar devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

Bu kampanya tüm borçları sıfırlar! 4 özel bankadan kaçmaz kredi fırsatı

Bu kampanya tüm borçları sıfırlar! 4 özel bankadan kaçmaz kredi fırsatı

Ziraat Bankası ATM'lerinden para çekenler dikkat! 12 gün içinde 7500 TL ödeme duyurusu geldi

Ziraat Bankası ATM'lerinden para çekenler dikkat! 12 gün içinde 7500 TL ödeme duyurusu geldi

Giysileri karbeyaz yapmanın formülü bundaymış! Kuru temizlemeden çıkmış gibi oluyor

Giysileri karbeyaz yapmanın formülü bundaymış! Kuru temizlemeden çıkmış gibi oluyor

Promosyon bekleyen emekliler dikkat! Bu detayı bilmeyen tek kuruş promosyon alamıyor

Promosyon bekleyen emekliler dikkat! Bu detayı bilmeyen tek kuruş promosyon alamıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
2
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
3
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
4
TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar saat 18.00'de IBAN'a baksın! Tek tek hesaplara yatacak
5
Paraya ihtiyacı olanlara faizsiz kredi! Akbank sadece 48 saat başvuruları açık tutacak
6
İhale Yapı Kredi'de kaldı! 27.500 TL olan promosyonu 30.000 TL'ye çıkarttı
7
Yeni açıklandı! Maaşlar yarısından fazla artacak artı yüzde 10 zam ilavesi! 3 aylık farklar da hesaplarda

Altın borçlanan tarumar olacak! 3000 TL için o tarih işaret edildi

A101 çeyizleri ucuza dizdirecek! 5 parçalık set 379 TL'ye kadar düştü

Ziraat Bankası ATM'lerinden para çekenler dikkat! 12 gün içinde 7500 TL ödeme duyurusu geldi

Promosyon bekleyen emekliler dikkat! Bu detayı bilmeyen tek kuruş promosyon alamıyor

İstanbulkart kullanıcılarına geri iade! O tutarın yüzde 10- 20'si hesaplara geri gelecek

Gitmeden son jest işçiye! İşçi maaşları 31 bin lira oldu

Giysileri karbeyaz yapmanın formülü bundaymış! Kuru temizlemeden çıkmış gibi oluyor

Başvuruyu kaçıran üzülecek! Kimlik kartına 14.000 TL acil destek ödemesi

Belgesiz, masrafsız kredi kıyağı! O banka krediyi şimdi verip taksidi 90 gün sonra alıyor!

Ayda 1800 dolar maaş verilecek! Akın akın çalışacak personel aranıyor

Bu kampanya tüm borçları sıfırlar! 4 özel bankadan kaçmaz kredi fırsatı

Duyduğunu anında unutan en unutkan burçlar! Ne deseniz akıllarında kalmıyor