Bu yöntemi bilenler daha az fatura ödüyor! Elektrik faturasını şıp diye düşüren etkili çözümler!
Elektrik faturalarının yüksek gelmesiyle beraber vatandaşlar etkili yöntemleri buldu. Küçük ev aletlerine kadar her şey faturaları etkilerken tasarruf yapılması öneriliyor. İşte yarı yarıya cebinizi rahatlatacak yöntemler...
Evinizde yer alan elektrikli aletleri doğru kullanarak tasarruf elde etmek istiyorsanıza küçük ama etkili yöntemler mevcut. Elektrik fatura tutarını düşürmede etkili olan öneriler haberimizde yer almaktadır.
KÜÇÜK EV ALETLERİNDE ENERJİ TASARRUFU
-TV, bilgisayar, uydu alıcı kutusu gibi cihazları bekleme modunda bırakmayın. Cihazlar fişe takılıyken bile enerji harcamaya devam etmektedir.
-Ütü bitiminden 5 dakika önce fişi çekmeniz tasarruf etmenize yardımcı olur.
-Elektrikli süpürge haznesini sık aralıklar ile temizlendiğinde emiş gücü artış göstererek enerji azalımı oluşur.
-Saç kurutma makinesi kullanmadan önce havlu ile kurulama yapabilirsiniz.
BEYAZ EŞYA TASARRUFU
-A++ özelliği olmayan eski tip beyaz eşyalar elektrik faturasını artırır
-Beyaz eşyaların bakımı zamanında yapılarak ömrü uzatılır
-Kullanılmayan bölümler kapatılarak buzdolabı modeli ona göre tercih edilir
-aşırı buzlanma olduğunda buzların çözülmesi sağlanır ve bu durum enerji üretimi artırır.
-İç aydınlatmasını ortamın ışığına göre ayarlayabilen buzdolapları enerji tasarrufuna katkıda bulunur.
-Çamaşırlar çok kirli olmadığında ısı düşük tercih edin.
-Fırında ön ısıtmayı gerekli olmadığı sürelerde yapmayın.
-Pişme süresi dolmadan fırın kapağını açmayın.
FATURALARI ETKİLEYEN KÜÇÜK DETAYLAR
-Bir odadan çıkarken ışığı kapatın.
-Büyük klima yerine evin güneş alan yerlerindeki camlara film çekin.
-Gece yatarken çalışmayan elektrikli aletlerin fişini çekin.
-Elektrikli alet satın alırken enerji sınıfına dikkat edin.