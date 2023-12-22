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Bu yöntemi bilenler daha az fatura ödüyor! Elektrik faturasını şıp diye düşüren etkili çözümler!

Bu yöntemi bilenler daha az fatura ödüyor! Elektrik faturasını şıp diye düşüren etkili çözümler! Elektrik faturalarının yüksek gelmesiyle beraber vatandaşlar etkili yöntemleri buldu. Küçük ev aletlerine kadar her şey faturaları etkilerken tasarruf yapılması öneriliyor. İşte yarı yarıya cebinizi rahatlatacak yöntemler...