Bulaşık makinesi ürünlerinde indirim bekleyenler elini çabuk tutsun! Dev bulaşık makinesi tableti 204 TL’ye düştü

Migros marketler bulaşık makinesi ürünlerinde indirim bekleyen vatandaşların yüzlerini güldürecek harika bir kampanyaya imza attı. %40 oranında indirim kampanyası ile birden fazla ürünü satışa çıkartan Migros marketlerde; bulaşık makinesi deterjanı, makine tuzu, parlatıcı, makine temizleyicisi gibi ürünler uygun fiyatlarla satılıyor. Eğer bulaşık makinesi deterjanınız, tuzunuz, parlatıcınız ya da temizleyiciniz azaldıysa kesinlikle Migros marketlerin başlatmış olduğu bu kampanyadan yararlanmayı unutmayın. 4 Ocak‘ta başlatılmış olan kampanya 17 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek. İşte Migros marketlerde indirimli şekilde satışa çıkartılan bulaşık makinesi ürünleri...

PRİL 40’LI BULAŞIK KAPSÜLÜ 204,69 TL’YE DÜŞÜYOR

Migros marketlerin başlatmış olduğu bu kampanya ile bulaşık makinesi kapsülleri %35 indirimli şekilde satışa çıkartıldı. Bu indirim kampanyası kapsamında, iki farklı bulaşık makinesi kapsülünü vatandaşlar uygun fiyatlarla satın alabilecek. Kampanya kapsamında Pril Excellence bulaşık kapsülü 40'Lı 692 gram 314,90 TL yerine 204,60 9 TL’ye, Pril Excellence bulaşık kapsülü 22'li 380,6 gram 195,90 TL yerine 127,30 TL’ye düşecek. 40'lı tabletin tanesi 5,11 TL'yken, 22’li kapsülün tanesi 5,78 TL’ye denk geliyor.





PARLATICI, TUZ, MAKİNE TEMİZLEYİCİSİ, YAĞ ÇÖZÜCÜ %40 İNDİRİMLİ SATIŞTA

Bulaşık makinesi deterjanların yanı sıra bulaşık makinesi tuzu, parlatıcısı, makine temizleyicisi veya yağ çözücüsü de %40 indirimli şekilde Migros marketlerde satışa çıkartıldı. Vatandaşlar neredeyse yarı fiyatına yakın şekilde indirimli bulaşık makinesi ürünlerini satın alabilecekler. 17 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan bu kampanyadan yararlanmak için Money bonus ya da Money kart sahibi olmanız yeterli. İndirimden dilerseniz Migros sanal market üzerinden dilerseniz Migros marketlerden sepetinize ekleyerek faydalanabilirsiniz.



