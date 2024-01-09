Bulaşık makinesi ürünlerinde indirim bekleyenler elini çabuk tutsun! Dev bulaşık makinesi tableti 204 TL’ye düştü

Bulaşık makinesi ürünlerinde indirim bekleyen vatandaşlara müjdeli haberi Migros marketler duyurdu. Pril markasının bir çok bulaşık makinesi ürünü indirimli şekilde satışa çıkartıldı. Yüzde 40’a varan indirim fırsatını Migros marketlerden yakalayabilirsiniz!

Bulaşık makinesi ürünlerinde indirim bekleyenler elini çabuk tutsun! Dev bulaşık makinesi tableti 204 TL’ye düştü
Yayın Tarihi:

Migros marketler bulaşık makinesi ürünlerinde indirim bekleyen vatandaşların yüzlerini güldürecek harika bir kampanyaya imza attı. %40 oranında indirim kampanyası ile birden fazla ürünü satışa çıkartan Migros marketlerde; bulaşık makinesi deterjanı, makine tuzu, parlatıcı, makine temizleyicisi gibi ürünler uygun fiyatlarla satılıyor. Eğer bulaşık makinesi deterjanınız, tuzunuz, parlatıcınız ya da temizleyiciniz azaldıysa kesinlikle Migros marketlerin başlatmış olduğu bu kampanyadan yararlanmayı unutmayın. 4 Ocak‘ta başlatılmış olan kampanya 17 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek. İşte Migros marketlerde indirimli şekilde satışa çıkartılan bulaşık makinesi ürünleri...

PRİL 40’LI BULAŞIK KAPSÜLÜ 204,69 TL’YE DÜŞÜYOR

Migros marketlerin başlatmış olduğu bu kampanya ile bulaşık makinesi kapsülleri %35 indirimli şekilde satışa çıkartıldı. Bu indirim kampanyası kapsamında, iki farklı bulaşık makinesi kapsülünü vatandaşlar uygun fiyatlarla satın alabilecek. Kampanya kapsamında Pril Excellence bulaşık kapsülü 40'Lı 692 gram 314,90 TL yerine 204,60 9 TL’ye, Pril Excellence bulaşık kapsülü 22'li 380,6 gram 195,90 TL yerine 127,30 TL’ye düşecek. 40'lı tabletin tanesi 5,11 TL'yken, 22’li kapsülün tanesi 5,78 TL’ye denk geliyor.

Bulaşık makinesi ürünlerinde indirim bekleyenler elini çabuk tutsun! Dev bulaşık makinesi tableti 204 TL’ye düştü

PARLATICI, TUZ, MAKİNE TEMİZLEYİCİSİ, YAĞ ÇÖZÜCÜ %40 İNDİRİMLİ SATIŞTA

Bulaşık makinesi deterjanların yanı sıra bulaşık makinesi tuzu,  parlatıcısı, makine temizleyicisi veya yağ çözücüsü de %40 indirimli şekilde Migros marketlerde satışa çıkartıldı. Vatandaşlar neredeyse yarı fiyatına yakın şekilde indirimli bulaşık makinesi ürünlerini satın alabilecekler. 17 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan bu kampanyadan yararlanmak için Money bonus ya da Money kart sahibi olmanız yeterli. İndirimden dilerseniz Migros sanal market üzerinden dilerseniz Migros marketlerden  sepetinize ekleyerek faydalanabilirsiniz.

Bulaşık makinesi ürünlerinde indirim bekleyenler elini çabuk tutsun! Dev bulaşık makinesi tableti 204 TL’ye düştü

Öne Çıkanlar
Üniversiteye KPSS puanıyla personel alımı yapılacak! Nitelik koduna dikkat Üniversiteye KPSS puanıyla personel alımı yapılacak! Nitelik koduna dikkat
O illerde yaşayanlara iş fırsatı! Türkiye Elektrik İletişim AŞ işçi alımı yapacak O illerde yaşayanlara iş fırsatı! Türkiye Elektrik İletişim AŞ işçi alımı yapacak
Yoğurdu böyle mayalayınca asla sulanmıyor! Usta yoğurtçuların mayalama sırrı ortaya çıktı Yoğurdu böyle mayalayınca asla sulanmıyor! Usta yoğurtçuların mayalama sırrı ortaya çıktı
Çok Okunanlar
Son dakika yüzde 15 refah zammı kararı verildi! Temmuz'a kadar yüzde 50 zamlı maaş alınacak Son dakika yüzde 15 refah zammı kararı verildi! Temmuz'a kadar yüzde 50 zamlı maaş alınacak Cebinde Akbank kartı olanlar hemen giriş yapsın! 250 TL para iadeleri başladı Cebinde Akbank kartı olanlar hemen giriş yapsın! 250 TL para iadeleri başladı Devlet okulunda okuyan öğrenciye destek kapısı! 5500 TL ay sonunda verilecek! Devlet okulunda okuyan öğrenciye destek kapısı! 5500 TL ay sonunda verilecek! Toyota yılın ilk sürprizini patlattı! Corolla'da yere göğe sığmayan indirim var Toyota yılın ilk sürprizini patlattı! Corolla'da yere göğe sığmayan indirim var Ev hanımlarına sosyal destek müjdesi! 10.000 TL IBAN'a yatacak Ev hanımlarına sosyal destek müjdesi! 10.000 TL IBAN'a yatacak Dolar o tarihte 10 TL birden fırlayacak! Dolar borcu olanın etekleri tutuşacak Dolar o tarihte 10 TL birden fırlayacak! Dolar borcu olanın etekleri tutuşacak