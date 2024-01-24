Çalışanı hop oturtup hop ayağa kaldıracak zam! 52.000 TL açıklandı

Yurt genelinde zam çalışmaları devam ediyor. Özellikle de belediye zam açıklamaları şu sıralar revaçtaki yerini koruyor. Kimi zamlar cepleri doldurup konfetiler patlatırken, kimi zamlar memnun etmeyecek oranda açıklanabiliyor. Asgari ücretin açıklanması akabinde taban zam oranının yüzde 50 olması sonrasında bu oran üzerinde zam açıklamaları süregeliyor. Yeni bir zam açıklaması geçtiğimiz saatlerde düzenlendi. Taşeron ve kadrolu binlerce kişiyi kapsayan zam açıklaması çalışanı memnun ederken, zamlar 53 bin liranın üzerinde açıklandı.

Yeni bir zam açıklaması Nilüfer Belediyesi tarafından duyuruldu. En Son Eylül ayında ayında düzenlenen ek protokol ile işçi maaşlarında artış sağlayan Nilüfer Belediyesi o dönemden bu yana olan enflasyon oranlarının artışı karşısında çalışanlarının refahını sağlamak adına ikinci kere zam düzenleme yoluna girdi.





Belediye İş Sendikası ile Nilüfer Belediyesi yetkilileri arasında düzenlenen toplu görüşme sözleşmesinde alınan zam kararı gerek kadrolu işçileri gerekse de belediye iştiraki olan firmanın işçilerini memnun etti. Binlerce çalışanı kapsayan sözleşmede sosyal haklara ve personel maaşına zam yapılması kararı verildi.

EN DÜŞÜK MAAŞ ŞEKİLLENDİ

En düşük personel maaşına %117 zam yapıldığı açıklanırken 32.462 liraya yükselen Maaşlar akabinde en yüksek çalışan maaşının da 53 bin liraya çıktığı belirtildi. Sosyal haklarına da düzenlemeler gelen Nilüfer Belediyesi'nde zamlar Şubat ayı itibarıyla ödeneceği açıklaması akabinde son dakika alan kararda 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacağı belirtildi. Bu kapsamda yapılan zam oranının %103 ile %117 arasında değişkenlik göstereceği hesaplandı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem tarafından yapılan açıklamada ''Çalışanlarımızın Şubat ayında alacakları zamları, bu ek protokolle 1 Ocak 2024 tarihine çekerek zamlı maaşlarını erken almalarını sağlıyoruz. Geçen yılın rakamlarıyla kıyaslama yaparsak 14 bin 948 lira olan en düşük ücret 32 bin 462 liraya, en yüksek ücret ise 26 bin 103 liradan, 53 bin 98 liraya çıkmıştır. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur. Sizin mutluluğunuz da bütün Nilüfer’in mutluluğudur. '' denildi.