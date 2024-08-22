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Çalışmayan Ev Hanımlarına Devlet Desteği Müjdesi: Aile Destek Programı ile İlgili Flaş Gelişme

Çalışmayan ev hanımlarına devlet desteği sağlanıyor mu? Aile Destek Programı kapsamında hangi ödemeler yapılıyor?

Yayın Tarihi: 22.08.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 10:57
Çalışmayan Ev Hanımlarına Devlet Desteği Müjdesi: Aile Destek Programı ile İlgili Flaş Gelişme

Hükümet tarafından dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan destek ödemeleri, ülkemizde geniş bir kesimin gündeminde yer alıyor. Özellikle çalışmayan ev hanımlarına yönelik devlet desteğinin olup olmadığı sıkça merak ediliyor. Aile Destek Programı çerçevesinde sunulan ödemeler, bu konuda en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, çalışmayan ev hanımlarına destek ödemesi yapılıyor mu? İşte detaylar…

Çalışmayan Ev Hanımlarına Devlet Desteği Müjdesi: Aile Destek Programı ile İlgili Flaş Gelişme

ÇALIŞMAYAN EV HANIMLARINA DEVLET DESTEĞİ VAR MI?

Son dönemde, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çeşitli destek ödemeleri yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda, çalışmayan ev hanımlarına yönelik bir destek olup olmadığı da sıkça araştırılıyor. Aile Destek Programı, bu sorunun cevabını arayanlar için önemli bir çözüm sunuyor. 12 ay boyunca süren bu program, 2024 yılı sonuna kadar uzatıldı. Ancak bu destek, özellikle ev hanımlarına yönelik değil, hane gelirine göre belirlenen ihtiyaç sahiplerini kapsıyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ DEVAM EDİYOR

Aile Destek Programı, 2022 yılında başlatılan ve ihtiyaç sahibi hanelere yönelik bir yardım programı olarak dikkat çekiyor. 2024 yılı sonuna kadar uzatılan bu program sayesinde, dar gelirli aileler düzenli olarak devlet desteği alıyor. Ancak, bu ödemeler ev hanımlarına özel değil, hane gelirine göre belirlenen ihtiyaç sahiplerine yapılıyor.

Program kapsamında hane geliri belirli seviyenin altında olan vatandaşlara farklı miktarlarda destek sağlanıyor. 2024 yılı için geçerli olan ödemeler şu şekilde:

  • 450 TL ve altı gelire sahip hanelere: 1.250 TL
  • 450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı gelire sahip hanelere: 1.100 TL
  • 911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı gelire sahip hanelere: 950 TL
  • 1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az gelire sahip hanelere: 850 TL

EV HANIMLARINA ÖZEL DESTEK VAR MI?

Aile Destek Programı kapsamında sunulan ödemeler, hane geliri üzerinden belirleniyor ve hane halkının ihtiyaç durumu göz önünde bulunduruluyor. Ancak, çalışmayan ev hanımlarına özel bir destek ödemesi bulunmuyor. Ev hanımları, diğer aile bireylerinin gelir durumuna göre Aile Destek Programı’ndan faydalanabilirler.

ÇOCUK SAYISINA GÖRE EK ÖDEME

Aile Destek Programı, aynı zamanda hanede bulunan çocuk sayısına göre ek ödeme sağlıyor. Bu destek, çocuk sayısına göre şu şekilde ödeniyor:

  • 1-2 çocuklu hanelere: 350 TL
  • 3 çocuklu hanelere: 450 TL
  • 4 çocuklu hanelere: 550 TL
  • 5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere: 650 TL

Bu ödemeler, hane geliri kriterine uygun olan ailelere yapılıyor. Ev hanımları, bu kapsamda çocuk sayısına göre belirlenen ek ödemelerden de faydalanabiliyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Aile Destek Programı’ndan faydalanmak isteyen vatandaşların belirli kriterlere uygun olması gerekiyor. Başvurular, e-Devlet üzerinden alınırken, gelir durumu, hane halkının ihtiyaç düzeyi gibi faktörler göz önünde bulunduruluyor. Program, Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor ve bu doğrultuda periyodik ödemeler yapılıyor.

DESTEKLERDEN FAYDALANMAK İÇİN NE YAPMALI?

Ev hanımları ve diğer ihtiyaç sahipleri, Aile Destek Programı’ndan faydalanmak için e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilirler. Başvurular sırasında hane gelirinin beyan edilmesi gerekmekte olup, uygun görülen başvurulara ödeme yapılmaktadır. Ayrıca, çocuk sayısına göre verilen ek ödemelerden de faydalanmak mümkün.

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