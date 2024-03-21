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Çay fiyatları adeta dip yapacak! O tarihte gidene 95 TL aşağıya satılacak

BİM aktüel ürünler kataloğunda yok artık dedirtecek çay indirimi açıklandı. İşte detaylar

Yayın Tarihi: 21.03.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 13:13
Çay fiyatları adeta dip yapacak! O tarihte gidene 95 TL aşağıya satılacak

Mart ayı bitmesine ramak kala BİM duyurduğu indirim ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. BİM marketleri her hafta Cuma günlerini kendine indirim günü ilan etmişken milyonlarca müşteriyi cezbeden indirimleri ile rafları boşaltacak kampanyalarını sunmaya devam ediyor. Günler öncesinden indirim kataloğunu yayınlayan mağazalar, vatandaşın indirim günü izdiham yaratmasını mahal verirken, raflardaki ürünleri yeniletecek fırsatlar açıklanmaya devam ediyor. Ramazan ayı sebebiyle özellikle de dikkat çeken ürünler temel mutfak ihtiyaçları olurken, son dönemlerde fiyatları kat be kat artan çay indirimleri tiryakiler tarafından merakla araştırılıyor. Cuma günü indirimlerine ek olarak Salı'dan Cuma'ya kampanyalarını müşterisine sunan BİM'de önümüzdeki hafta bir çok ihtiyaç ürünü için raflar hazırlanıyor.

BİM ÇAY İNDİRİMİ

BİM 26 Mart 2024 Salı günü indirim kataloğunda yer alan indirimler arasında en çok tercih edilecek olan ürünün çay olduğu tahmin ediliyor. Geleneksel Rize Çayı 1 kilo fiyatı 92TL fiyatı ile sahur sofralarını şenlendireceğe benziyor.

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BİM 26 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

26 Mart itibari ile raflarda olacak olan aktüel kataloğundaki ürünler fiyatları ile dikkat çekeceğe benziyor. Haftanın önerileri adı altında yayınlanan listede tam yağlı yoğurt 1500 gramı 49,5 TL'den satılacak iken 1 litre İçim doğal süt 21,5 TL'ye düşüyor.

Peynirlerde de uygulanacak olan indirim oranı sonrasından yarım kilo Beyaz peynir 139 TL ve süzme peynir fiyatı ise 69,5 TL'den satılacak. Dikkat çeken indirimlerden diğeri de 1500 gram olan Akman tost peyniri olarak karşımıza çıkıyor. 249 TL'den satılacak olan tost peyniri, kahvaltı sofralarını şenlendireceğe benziyor. Öte yandan 10 kilogram Bingo toz deterjan 299 TL fiyatı ile dikkat çekiyor. Karalı marka geleneksel Rize çayı bir kilo fiyatı 92,5'ye düşüyor.

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