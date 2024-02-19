Bist 100
9.196,41 0%
DOLAR
30,88 0,11%
EURO
33,27 0,08%
ALTIN
2.002,45 0,36%

Cebinde 10 bin TL'si olan ucuz arsaları kapacak! 50 ilde yaşayanlara kaçırılmaz yatırım fırsatı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından 50 ilde 1659 adet arazi satışa çıkarıldı. TOKİ'nin açıkladığı 28 ildeki arsa satışları iptal edildi. 48 eyalette arsa satışına herkes 10.000 TL depozito ödeyerek katılabilir. İşte konutların satıldığı iller ve muhammen bedelleri hakkında detaylı bilgiler..

Yayın Tarihi: 19.02.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 15:44
Cebinde 10 bin TL'si olan ucuz arsaları kapacak! 50 ilde yaşayanlara kaçırılmaz yatırım fırsatı

50 ilde arsa satışlarına yönelik harekete geçildi. Ev almakta zorlananlar arsa yatırımlarını tercih etmeye başlarken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı entsel Dönüşüm Başkanlığı'nın yeni duyuru yayınladığı görüldü.

Diğer taraftan; TOKİ tarafından yapılan bir duyuruda '28 ilde 287 arsa müzayedesi' 7 Mart günü yapılacaktı. Söz konusu müzayedenin iptal edilmesi yönünde bir karar alındığı bildirildi.

50 İLDE ARSA FIRSATI

Samsun'da satılık çeşitli arsalar için 23 Şubat'ta, Malatya'da satılık çeşitli arsalar için 26 Şubat'ta, 27-28-29 Şubat ile 1 Mart saat 10.30'da ise Malatya'da satılık çeşitli arsalar için ihale düzenlenecek. Geri kalan 48 ilde ise lıcılar yüzde 25 peşinatla ve 24 ay vadeyle arsaya sahip olabilecek. Nakit ödeme kapsamında yüzde 20 indirim uygulanacaktır.

50 ilde yaşayanlara kaçırılmaz yatırım fırsatı

48 İLDE ARAZİ SATIŞI YAPILACAK

27 Şubat'ta arsa satışı yapılacak iller şöyle: Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Denizli, Konya

28 Şubat'ta arsa satışına sunulacak iller şöyle: İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir

29 Şubat'ta arsa satışı yapılacak iller şöyle: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Eskisehir, Gaziantep, Iğdır, Isparta, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir , Kocaeli, Kütahya, Manisa, Niğde, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat

1 Mart'ta arsa satışı yapılacak iller şöyle: Kırklareli ve Van

SAMSUN'DA ÖDENECEK OLAN MUHAMMEN BEDELLER

Muhammen Bedel tutarı 1.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkullere 100.000 TL,

Muhammen Bedel tutarı 1.000.001 ila 2.500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkullere 250.000 TL,

Muhammen Bedel tutarı 2.500.001 ila 6.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkullere 600.000 TL,

Muhammen Bedel tutarı 6.000.001 ila 15.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkullere 1.500.000 TL

Muhammen Bedel tutarı 15.000.001 TL ve üzerinde olanlara 2.500.000 TL katılım teminatı ödenecek.

MALATYA'DA ÖDENECEK OLAN MUHAMMEN BEDELLER

Muhammen Bedel tutarı 1.300.000 TL ye kadar olan gayrimenkullere 130.000 TL,

Muhammen Bedel tutarı 1.300.001 ila 3.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkullere 300.000 TL

Muhammen Bedel tutarı 3.000.001 ila 7.500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkullere 750.000 TL

Muhammen Bedel tutarı 7.500.001 ila 20.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkullere 2.500.000 TL

Muhammen Bedel tutarı 20.000.001 TL ve üzerinde olanlara 6.000.000 TL katılım teminatı ödenecek.

48 İLDE ÖDENECEK OLAN MUHAMMEN BEDELLER

Muhammen Bedel tutarı 100.000 TL ye kadar olan gayrimenkullere 10.000 TL,

Muhammen Bedel tutarı 100.001 TL ila 250.000 TL’ye kadar olan gayrimenkullere 25.000 TL

Muhammen Bedeli 250.001 ile 700.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 70.000 TL

Muhammen Bedel tutarı 700.001 ila 1.750.000 TL’ye kadar olan gayrimenkullere 175.000 TL

Muhammen Bedel tutarı 1.750.001 ila 4.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkullere 400.000 TL

Muhammen Bedel tutarı 4.000.001 ila 10.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkullere 1.000.000 TL

Muhammen Bedel tutarı 10.000.001 TL ila 25.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkullera 2.500.000 TL

Muhammen Bedel tutarı 25.000.001 ila 60.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkullere 6.000.000 TL

Muhammen Bedel tutarı 60.000.001 ila 150.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkullere 15.000.000 TL

Muhammen Bedel tutarı 150.000.001 TL ve üzerindeki gayrimenkullere 30.000.000 TL katılım teminatı ödenecek.

İLGİLİ HABERLER

iPhone kullananlar hayatının şokunu yaşadı! Meğer yüzünüz virüs saçıyormuş

iPhone kullananlar hayatının şokunu yaşadı! Meğer yüzünüz virüs saçıyormuş

Yurtdışında Yüksek Maaş ile Çalışma İmkanı: Enerji Bakanlığı KPSS’siz Memur Arıyor!

Yurtdışında Yüksek Maaş ile Çalışma İmkanı: Enerji Bakanlığı KPSS’siz Memur Arıyor!

Kişilik Testi! Serçe Parmağınızın Gizli Mesajı: Kişiliğinizin Güçlü ve Zayıf Yönlerini Bu Testle Bulun

Kişilik Testi! Serçe Parmağınızın Gizli Mesajı: Kişiliğinizin Güçlü ve Zayıf Yönlerini Bu Testle Bulun

2000 yılı emeklinin sıfır noktası! 8 bin lira intibak ile maaşlar asgari ücrete eşitleniyor

2000 yılı emeklinin sıfır noktası! 8 bin lira intibak ile maaşlar asgari ücrete eşitleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
20 Şubat itibari ile emekliye ek ödeme çıktı! 2 maaş artı 5 bin lira ek ödeme yapılacak
2
Resmi Gazete'de gece onayı! Emekliye yeni muafiyet müjdesi verildi
3
Kripto paraların ateşi harlandı! Böylesi ilk kez oluyor
4
Bu taktikleri deneyen bir daha yüksek fatura ödemiyor! Doğalgaz faturasını yarı yarıya düşürmenin 10 kolay yolu!
5
Taşeron, kadrolu fark etmiyor! 41.000 TL- 48000 TL maaş+ sosyal haklar geliyor
6
2000 yılı emeklinin sıfır noktası! 8 bin lira intibak ile maaşlar asgari ücrete eşitleniyor
7
Emekliye sürpriz müjde geliyor! Erdoğan Mart'ta açıklayacak, ikramiyeler 5 bin liraya çıkıyor

iPhone kullananlar hayatının şokunu yaşadı! Meğer yüzünüz virüs saçıyormuş

Kişilik Testi! Serçe Parmağınızın Gizli Mesajı: Kişiliğinizin Güçlü ve Zayıf Yönlerini Bu Testle Bulun

Başvuru ekranı açıldı! Telefon faturalarına binlerce lira ödemeye son!

Elektrikli Araçlarda Fiyat İndirimi: Deepal S7 Artık Daha Ucuz!

Taşeron, kadrolu fark etmiyor! 41.000 TL- 48000 TL maaş+ sosyal haklar geliyor

2000 yılı emeklinin sıfır noktası! 8 bin lira intibak ile maaşlar asgari ücrete eşitleniyor

Yurtdışında Yüksek Maaş ile Çalışma İmkanı: Enerji Bakanlığı KPSS’siz Memur Arıyor!

Mutfakta Balık Kokusu Sorunu Mu Var? Balık Kokusuyla Vedalaşın: İşte Hızlı ve Etkili Çözüm!

Emekliye sürpriz müjde geliyor! Erdoğan Mart'ta açıklayacak, ikramiyeler 5 bin liraya çıkıyor

Marketten bu kartla alışveriş yapan yaşadı! Tam 450 TL'si hesaba iade edilecek

Bir daha böyle köfte tarifini bulmak çok zor mis gibi akşam yemeği Hasan Paşa köftesi

Yaptığınız yediğiniz tüm elmalı kekleri unutacaksınız! Enfes lezzette pratik elmalı kek tarifi