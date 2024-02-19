Cebinde 10 bin TL'si olan ucuz arsaları kapacak! 50 ilde yaşayanlara kaçırılmaz yatırım fırsatı

50 ilde arsa satışlarına yönelik harekete geçildi. Ev almakta zorlananlar arsa yatırımlarını tercih etmeye başlarken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı entsel Dönüşüm Başkanlığı'nın yeni duyuru yayınladığı görüldü.

Diğer taraftan; TOKİ tarafından yapılan bir duyuruda '28 ilde 287 arsa müzayedesi' 7 Mart günü yapılacaktı. Söz konusu müzayedenin iptal edilmesi yönünde bir karar alındığı bildirildi.

50 İLDE ARSA FIRSATI

Samsun'da satılık çeşitli arsalar için 23 Şubat'ta, Malatya'da satılık çeşitli arsalar için 26 Şubat'ta, 27-28-29 Şubat ile 1 Mart saat 10.30'da ise Malatya'da satılık çeşitli arsalar için ihale düzenlenecek. Geri kalan 48 ilde ise lıcılar yüzde 25 peşinatla ve 24 ay vadeyle arsaya sahip olabilecek. Nakit ödeme kapsamında yüzde 20 indirim uygulanacaktır.





48 İLDE ARAZİ SATIŞI YAPILACAK

27 Şubat'ta arsa satışı yapılacak iller şöyle: Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Denizli, Konya

28 Şubat'ta arsa satışına sunulacak iller şöyle: İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir

29 Şubat'ta arsa satışı yapılacak iller şöyle: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Eskisehir, Gaziantep, Iğdır, Isparta, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir , Kocaeli, Kütahya, Manisa, Niğde, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat

1 Mart'ta arsa satışı yapılacak iller şöyle: Kırklareli ve Van

SAMSUN'DA ÖDENECEK OLAN MUHAMMEN BEDELLER

Muhammen Bedel tutarı 1.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkullere 100.000 TL,

Muhammen Bedel tutarı 1.000.001 ila 2.500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkullere 250.000 TL,

Muhammen Bedel tutarı 2.500.001 ila 6.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkullere 600.000 TL,

Muhammen Bedel tutarı 6.000.001 ila 15.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkullere 1.500.000 TL

Muhammen Bedel tutarı 15.000.001 TL ve üzerinde olanlara 2.500.000 TL katılım teminatı ödenecek.

MALATYA'DA ÖDENECEK OLAN MUHAMMEN BEDELLER

Muhammen Bedel tutarı 1.300.000 TL ye kadar olan gayrimenkullere 130.000 TL,

Muhammen Bedel tutarı 1.300.001 ila 3.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkullere 300.000 TL

Muhammen Bedel tutarı 3.000.001 ila 7.500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkullere 750.000 TL

Muhammen Bedel tutarı 7.500.001 ila 20.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkullere 2.500.000 TL

Muhammen Bedel tutarı 20.000.001 TL ve üzerinde olanlara 6.000.000 TL katılım teminatı ödenecek.

48 İLDE ÖDENECEK OLAN MUHAMMEN BEDELLER

Muhammen Bedel tutarı 100.000 TL ye kadar olan gayrimenkullere 10.000 TL,

Muhammen Bedel tutarı 100.001 TL ila 250.000 TL’ye kadar olan gayrimenkullere 25.000 TL

Muhammen Bedeli 250.001 ile 700.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 70.000 TL

Muhammen Bedel tutarı 700.001 ila 1.750.000 TL’ye kadar olan gayrimenkullere 175.000 TL

Muhammen Bedel tutarı 1.750.001 ila 4.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkullere 400.000 TL

Muhammen Bedel tutarı 4.000.001 ila 10.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkullere 1.000.000 TL

Muhammen Bedel tutarı 10.000.001 TL ila 25.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkullera 2.500.000 TL

Muhammen Bedel tutarı 25.000.001 ila 60.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkullere 6.000.000 TL

Muhammen Bedel tutarı 60.000.001 ila 150.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkullere 15.000.000 TL

Muhammen Bedel tutarı 150.000.001 TL ve üzerindeki gayrimenkullere 30.000.000 TL katılım teminatı ödenecek.