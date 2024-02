Haberler

Finans

Dar gelirlilere kesenin ağzı açıldı! Başvuranlara her ay tıkır tıkır 1250 TL yardım!

Dar gelirlilere kesenin ağzı açıldı! Başvuranlara her ay tıkır tıkır 1250 TL yardım! Türkiye'de e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek devasa bir ödeme programı duyuruldu! Artık her şey e-devlet üzerinden kontrol edilecek ve 12 ay boyunca devam edecek olan bu destansı program kapsamında, her hane başına aylık 1.250 TL ödeme yapılacak. İşte detaylar...