Devlet işsizlere kesenin ağzını açtı! Ayda 7 bin 940 TL maaş bağlıyor: İşte aranan tek şart

2024 yılı işsizlik maaşı ne kadar olacak? İşte cevabı...

Devlet işsizlere kesenin ağzını açtı! Ayda 7 bin 940 TL maaş bağlıyor: İşte aranan tek şart
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Hükümetin açıkladığı 2024 yılı asgari ücretinin 17.200 TL olarak belirlenmesi, diğer ücretleri de doğrudan etkiledi. Asgari ücretteki artışla birlikte, işsizlik maaşlarında da köklü değişiklikler yapıldı.

İŞKUR verilerine göre, yeni dönemde işsizlik maaşı tutarları 7.940 TL ile 15.880 TL arasında değişecek. Bu rakamlar, son dört aylık ortalama ücretin yüzde 40'ının alınması prensibine göre hesaplanacak. Ayrıca işsizlik ödeneği tavan tutarı 10.650 TL'den 15.880 TL'ye yükseltildi.

işsizlik maaşı

İşsizlik maaşı alabilmek için şartları sağlayan vatandaşların, iş akdinin feshinden sonra en geç 30 gün içinde İŞKUR'a başvurması gerekiyor. Aksi halde hak sahipliği süresi, başvuruda geçen süre kadar kısaltılacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte yüz binlerce işsiz vatandaşımız, asgari ücret artışının yansımalarını işsizlik maaşlarında da hissedecek.

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