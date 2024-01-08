Devlet okulunda okuyan öğrenciye destek kapısı! 5500 TL ay sonunda verilecek!

Ara tatile sayılı gün kaldı. Devlet tarafından öğrencilere birçok sağlanırken, ara tatil karne notlarına göre geçtiğimiz seneden beri devam eden destek ödemesi hakkında son dakika açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama kapsamında okullarında başarılı olup dereceye giren öğrencilere 5.500 TL teşvik ödemesi yapılacak. İlk ve ortaöğretim öğrencilerine asgari ücretin yüzde 60'ı ödenecek iken yükseköğretim öğrencilerine net asgari ücret kadar dönem arası ödeme yapılacak. Geçtiğimiz sene 5500 TL olarak ödenen başarı teşvik programı tutarı mevcut asgari ücretin yüzde 60'ı olarak ödenmesi durumunda 10.200 TL'ye ulaşacak. Ancak ödeme tutarı ile alakalı net bir açıklama yapılmamış bulunuyor. Peki başarı teşvik yardımı şartları nedir, başarı teşvik desteği kimler alabilir? İşte detaylar...





BAŞARI TEŞVİK ÖDEMESİ KİMLERE SAĞLANIYOR?

Devlet dar gelirli her haneye desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda yaşlısından gencine, kadınından erkeğine kadar farklı kalemlerde destek ödemesi yapılıyor. Başarı teşvik ödemesi de dar gelirli hanelerin çocuklarına sağlanırken, okullarında başarılı olma şartı bulunuyor. Okul derslerinde başarı kademesi olarak dereceye giren öğrencilere, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite kıdemi fark etmeksizin teşvik ödemesi sağlanıyor. Dar gelirli hanelerin çocuklarına sağlanan destekte ailenin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi onayı alması gerekiyor. Geçtiğimiz dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada 1,5 milyar bütçe ayrıldığı belirtilmişti.





BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Ailesi sosyal destek ödemesinden faydalana öğrenciye başarılı olması durumunda sağlana başarı teşvik ödemesi başvurusu Aile Bakanlığı'na yapılmaktadır. Mutlak öğreniclik hayatı devam eden öğrenciye sağlanan bu destek, ihtiyaç sahibi kimselerin çocuklarına sağlanmaktadır.

BAŞARI TEŞVİK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz sene 5500 TL olarak ödenen başarı teşvik ödemesi kapsamında bu sene asgari ücret zammı ile artacağı tahmin edilirken, ilk dönem sonunda başarılı olan öğrenciye ödeneceği açıklanmıştır. Ancak ödeme tarihi ile alakalı herhangi net tarih verilmemiştir.