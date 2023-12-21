Döviz bürolarında dolar kalmayacak! O tarihte 1 dolar 45 TL... Doları olan bayram etti

Selçuk Geçer, açıklamalarında hükümetin ve ekonomi yönetiminin getirdiği duruma karşı etkileri vurgularken finansal piyasalarda yaşanan hareketliliğe karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Finans uzmanlarının tahminlerine göre, dolar kurundaki bu yükseliş eğilimi ileriki zamanlarda seyrine devam eder. Ülkedeki ekonomik dengelerin daha da zorlu bir sürece girebileceği anlamına geliyor. Gelişmeler üzerine ekonomi aktörleri ve yatırımcılar arasında endişe yaratılırken Geçer, tahminleri üzerine gelecekteki ekonomik gelişmelere değindi.

4 aydır devam eden yükselişle beraber dolar kurunun artış, 29 seviyelerine dayanırken piyasalarda büyük ilgi görülerek ekonomik gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sağlam bir konum üzerinde Geçer, doların geleceği hakkında önemli konulara değinerek rakamları açıkladı. Ekonomi dünyasının aktörleri de doların ilerleyen süreç dikkatleri çekti.





YENİ YILDA DOLAR 45 TL

Selçuk Geçer, yeni yıl tahminlerini yayınlarken rakamlar dikkat çekti. Doların yıl sonuna kadar 30 TL'ye, 2024 yılında ise 45 TL'ye kadar çıkabileceğini açıkladı. Ekonomist isim bu rakamların gerçekte 60 - 65 TL aralığında olması için bilgi verilirken enflasyonla beraber bu değerin muhtemelen 45 TL seviyelerinde kalması yönünde beklentileri duyurdu.

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