Dün açıklandı! 13 gün sonra hesaplara zamlı olarak 5685 TL-3912 TL yatacak!

Asgari ücret zammının sadece asgari ücretli çalışanı etkilemediği, dolaylı olarak tüm bireyleri etkilediği biliniyor. Borcu olanın borcunu, destek alanın desteğini, vergi ödeyenin vergisini çeşitli kalemlerde etkileyen asgari ücret 2024 yılı itibari ile 11.402 TL'den 17.002 TL'ye yükseldi. Yeni asgari ücretteki 2 TL detayı vatandaşın gözünden kaçmasa da bunun SGK aylık ödemeleri arasında farkın kalkması sebebiyle olduğu açıklanmış bulunuyor. Asgari ücret zammı çoğu destek ödemelerini de etkiledi.

Asgari ücretin belli oranında ödenen destek ödemeleri de yeni zam sonrasında şekillendi. Yeni asgari ücretin oranına göre hesaplamalar yapıldı. Bu kapsamda yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli bireyleri ilgilendiren evde bakım maaşı ödemeleri de yükseldi. Her ayın 11'i ile 15 arasında hak sahibinin hesaplarına aktarılan evde bakım maaşı 2024 rakamı merakla araştırılıyor.





AİLE BAKANLIĞI ÖDÜYOR

Devlet tarafından sağlana sosyal destek ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuru yapılması, bakanlığın incelemesi sonrasında onay verilmesi ile ödeniyor. Evde bakım maaşı da bakanlığın süzgecinde olan destek ödemeleri arasında yer alırken, asgari ücret oranında artış düzenli olarak yapılıyor. Her ayın 11'i ile 15'i arasında hak sahiplerinin hesabına aktarılan evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı kaç para ödenecek?





SOSYAL DESTEK ZAMMI

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere evde bakım maaşı ödemeleri de şekillendi. Ocak ayının 11'inde ödenmeye başlayacak olan sosyal destek ödemesi şu şekilde olacak; engel oranı yüzde 40-69 arasında olan hak sahibi 3912 lira, yüzde 70 ve üzeri olan hak sahibi 5685 lira ödeme alacak iken 18 yaş altı engelli aylığı ise 3790 lira olarak ödenecek. Ödemeler Ocak ayının 11'inden itibaren zamlı olarak yapılacak.

Heyetten alınacak engelli sağlık kurul raporunda engel kısmında ağır engelli onayı almış, haneye giren gelirin kişi başına düşen payı asgari ücretin 3'te birinden az olan birey engelli maaşı almaya hak kazanmaktadır. Her ay 4 gün boyunca yapılan ödemeler hak sahibi bireyin TCKN'na göre yapılmaktadır. Başvurular bağlı bulunulan ile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne yoksa kaymakamlıklar müracaat aracılığı sağlamaktadır.