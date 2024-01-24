Düşük faizli konut kredisinde yerel seçimler ayarı! O tarihe kadar onaylanabilir

Kirada oturan ve ev sahibi olmak isteyen vbireyi yakından ilgilendiren gelişmeler mevcut. 2023 seçimleri öncesinde seçim vaadi olarak açıklanan ve ilk kez ev alacakları ilgilendirek olan yeni program olarak tanıtılan ilk evim projesi ile alakalı gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. 1.20 faizli konut kredisi çıkacak mı sorusunun yanıtı ile alaklı gözler hükümetten gelecek açıklamayı bekliyor.

Ilk kez ev alacaklara yönelik uygulamaya sokulacak olan İlk Evim desteğinin ne zaman başlayacağı konusundaki araştırmalar merakla yapılıyor. Konut fiyatlarının özellikle de son yıllarda katbekat artması, kredi faizlerinin de politika faizlerinin yükselmesi sebebiyle olağanından yüksek seyretmesi, vatandaşı ev sahibi yapmak konusunda tedirgin ederken 2023 seçimleri öncesinde açıklanan 1.20 faizli konut kredisi kampanyası ne zaman çıkacağı ile alakalı gelişmeler gün gün yakından takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından geçtiğimiz aylarda OVP kapsamında açıklanan ve ilk konut alımlarında destek yapılacağı belirtilen ilk Evim kampanyasında devlet destekli düşük kredi imkanı sağlanacağı belirtilmişti. Yapılan açıklama akabinde 1.20 faizli ev kredisi kampanyası detayları merak ediliyor. 20 Kasım'da düzenlenen kabine toplantısı akabinde Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulması için son demlere gelindiğini açıklayan Yılmaz, konut kredisi ile alakalı da açıklamalarda bulunmuştu.





Devlet destekli olarak ilk ev alınması durumunda erişim sağlanacak olan düşük faizli konut kredisi kampanyasında 2. ve 3. konut alımlarına destek sağlanmayacağı da belirtilmişti. Gerek konut fiyatları gerekse de kira fiyatlarının uçuşa geçtiği şu günlerde konut arzının arttırılması adına başlatılacak olan yeni programın kısa süre içerisinde devreye alınacağı iddia ediliyor.

Özellikle de dar ve orta gelirli kesimi ilgilendiren bu kampanyada belirlenen fiyat aralığındaki evlere ve yeni başlayan projelere yönelim sağlanacağı açıklanmış bulunuyor. Bu kapsamda düşük faiz imkanı ile dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olması hedefleniyor. Birden fazla evi olan bireyin konut kredisi kullanması konusunda da kısıtlama getirilmesi ile alakalı çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Yılmaz, sosyal Konut Projesi kapsamında ilk etapta 100.000 konutun tamamlayacağını belirtti.





KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Kampanyaya başvuru yapılacak şehirde en az 1 senedir oturan vatandaşın başvuru yapacağı kampanyada son bir yılda konut alıp satmamış olma zorunluluğunun mevcut olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan hisseli konuta sahip olunması durumunda da hisse oranının %50'nin altında olması şartının bulunacağı tahmin ediliyor.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI BAŞLADI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek müjde gün gün bekleniyor. 1.20 düşük faizli konut kredisi ile alakalı çalışmalar devam ederken, seçim öncesinde açıklamanın ve onayın yapılacağı tahmin ediliyor.

KONUT KREDİSİ VADESİ NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz senelerde de düzenlenen konut kredisi kampanyalarında olduğu gibi 15 sene vade ile devletin destek sağlayacağı tahmin ediliyor. Öte yandan 120 ay vade planlarının da mevcut olabileceği düşünülüyor