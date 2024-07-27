Duyduk duymadık demeyin Selpak havlu kağıt 219 TL’den 79 TL’ye düştü acele edin

Hayat koşulları vatandaşın alım gücünü düşürmeye devam ediyor. Artan enflasyon ürün ve hizmet fiyatlarında kallavi derecede artışa mahal verirken, marketlerin sunduğu indirim kampanyaları ile aynı ürün kat be kat altı fiyatına satın alınabiliyor. Zincir market olma yolunda eöin adımlarla ilerleyen Migros tarafından ay ay sunulan cazip kampanyalar müşteriyi cezbederken, özellikle de son yıllarda fiyatı kat be kat artan havlu kağıt, tuvalet kağıdı indirimleri ilk tercihler arasında yer alıyor. Migros tarafından 24 Temmuz'da başlayan ve 4 Ağustos'a kadar devam edeceği açıklanan Seç Al indirim broşüründe, bir çok kategoride yüzde 50 ve fazlası indirim sunulurken, 25 TL ve üzeri alışverişlerde fiyatlar yüzde 50'den fazla düşmüş bulunuyor.

PAndemi dönemi sonrasında vatandaşın hijyen ihtiyacında yaşanan artış, talep yoğunluğu, arzın azalmasına mahal veriyor. Bu durum da fiyatlara zam olarak yansıyor. Tuvalet kağıdı ve havlu kağıt fiyatları da son yıllarda yüzde yüz üzerinde artış gösterirken, Migros indirim broşüründeki indirim, mutfak ve banyo stoklarını dolduracağa benziyor.





MİGROS SELPAK İNDİRİMİ



Migros'un Temmuz ayına özel olarak başlattığı indirim kampanyasında 25 TL ve üzeri alışveriş yapan müşteriye bir çok kategori indirimi sağlanıyor. Özellikle de Selpak indiriminde Selpak Yağ Emici Havlu 8'li fiyatı 79.90 TL'ye iniyor.

MONEY KARTI OLANA DEV İNDİRİM

Bilindiği üzere uzun zamandır Moneyliye özel olarak indirim imkanı sunan Migros, Money kartı ile 25 TL ve üzeri alışveriş yapan müşteriye bir çok üründe ekstra indirim avantajı sağlıyor. Selpak indirimini yanı sıra Tat domates salçası 64.95 TL'den 34,95 TL'ye düşen fiyatı ile ilgi odağı olacağa benziyor. 4 Ağustos'a kadar geçerli olan Migros Seç Al kampanyasında Bingo sıvı deterjan çeşitleri 159.95 TL'den 79.95 TL'ye düşerken, Başçı tam yağlı beyaz peynir de 250 gramı 94.95 TL'den 70 TL'ye alınma imkanı sağlanıyor