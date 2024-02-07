Kadına destek onayı an meselesi: O bireye 25.600 TL prim yardımı yapılacak

Devlet tarafından ev hanımlarına yönelik bir çok destek devam ediyor. Özellikle de emekli olmak isteyen kadınlara erken emeklilik kapısını aralayan prim desteği ile alakalı açıklamalar yakından takip ediliyor.

Kadına destek onayı an meselesi: O bireye 25.600 TL prim yardımı yapılacak
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Ülkemizde mevcut torba yasa güncellemeleri ile birlikte emeklilik konusunda da devrim niteliğinde gelişmeler yaşanıyor. Emekli olmak adına bir çok yeni imkan sağlanırken, bunlar biri de çalışmayan kadınlara yönelik olduğu biliniyor. Evlenmesi sonrasında hayatını evine ve çocuklarına adayan ev hanımları emeklilik konusuna uzun zamandır daha yakın olarak biliniyor. Ev hanımlarına emeklilik hakkı tanıyan yasa onaylanırken, yeni yasa da ev hanımlarına prim desteği de sağlanacağı biliniyor.

KADINA ERKEN EMEKLİLİK

Ev hanımlarının yeni torba yasa kapsamında emeklilik hayalleri gerçeğe dönüşebiliyor. Ev hanımlarına isteğe bağlı sunulan sigorta sisteminde her ay belli bir Prim desteği verileceği belirtildi. Hazırlanan teklif ile birlikte 2024 yılında her ay 6400 lira olarak ödenecek olan primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Bu kapsamda kadınlar artık ayda 4.267 lira ödeyerek emekli olabilecek. Bu yapılan hesaplamalar sonrasında ev hanımlarına yılda 25.600 lira prim desteği sağlanmış olacak.

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EV HANIMLARINA PRİM DESTEĞİ

Ev hanımları erken emekli olma yasa tasarısının onay zamanını da merakla bekliyor. Emeklilik süresini kısaltacak olan yeni yasa kapsamında hem kendileri hem de bakmakla yükümlü olduğu bireyler SGK kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek. Öte yandan çocuk sayısına göre de erken emeklilik imkanı sağlanacak iken kadınlara doğum borçlanması, yıpranma payı gibi konularda da birçok düzenleme yapılacağı açıklanmış bulunuyor.

AK Parti'nin sunduğu 80 maddelik torba yasa teklifinde yer alan ev hanımlarına emeklilik hakkı düzenlemesi ile birlikte sigortası olan ya da sosyal güvencesi olmayan ev hanımlarına emeklilik hakkı elde edilmesi hedefleniyor Her ay ödenecek olan primlerin belli bir tutarının devlet tarafından karşılanacağı belirtilirken, bu destek sayesinde emeklilik sürelerinin de kısaltılacağı açıklanmış bulunuyor. Devlet tarafından aylık olarak sağlanacak prim desteği 2024 yılı itibariyle 2133 lira olarak belirlenirken, aylık toplam prim tutarından ev hanımına düşen ödeme sadece 4267 Liraya tekabül ediyor.

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BAĞKUR PRİM EŞİTLEMESİ

Öte yandan Bağ-kur ve SSK prim eşitlemesi de torba yasa kapsamında merakla araştırılıyor. 9.000 gün olan bağ-kur'lu prim gün sayısını SSK'lı primleri ile eşitleyecek olan tasarının da onay alması merakla bekleniyor. Çocuk sayısına göre yapılacak olan prim desteği ile birlikte her çocuktan 2 sene erken emekli olma hakkı kazanılabiliyor. Mecliste henüz konuşulsa da kabulünün gerçekleşmediği bu torba yasanın Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi için adeta gün sayılıyor.

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