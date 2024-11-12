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Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Bakan Bayraktar elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 11:13
Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Soğuk kış günlerinin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların en büyük endişelerinden biri olan elektrik ve doğalgaz faturaları olurken, kabarık faturalar ile mücadele konusunda hükümet tarafından yeni adımlar atılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında 2025 yılında elektrik faturalarının yaklaşık 500 milyar liralık kısmının devlet tarafından karşılanacağı belirtildi. Bakan Bayraktar elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu sözlerine ekledi.  

Devlet, vatandaşların enerji giderlerini azaltmak adına 2025 yılı bütçesinden toplamda 482 milyar liralık kaynak ayırdığı ifade edilirken, bu kaynağın toplam bütçenin yüzde 3,1'ine denk geldiği belirtildi. Bu kapsamda 2024 yılında dar gelirli, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve emekliler için fatura konusunda yeni bir dönem başlayacağa benziyor. Yapılan hesaplamalarda 100 TL’lik faturanın 60 TL’sinin devlet tarafından karşılanacağı belirtilmiş bulunuyor. 

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Konu ile alakalı açıklama yapan Bayraktar; "Vatandaşlarımızın elektrik ve doğalgazda ödeyeceği faturaların devlet olarak yüzde 60'ını biz karşılıyoruz. Buna önümüzdeki dönemde de devam etmeyi hedefliyoruz. Bu sayede vatandaşlarımız enerji konusunda daha rahat bir nefes alacak." Dedi.  

FATURADA SÜBVANSİYON GÜNCELLEMESİ SUNULDU 

2023 yılında başlatılan ve mesken aboneleri için uygulanan yüzde 60 oranındaki sübvansiyon uygulaması hak sahibi vatandaşa büyük bir destek sağladı. 2022’de doğal gazda yüzde 80, elektrikte ise yüzde 50 oranında sübvansiyon uygulanırken, bu oranlar 2024 için doğal gazda yüzde 73, elektrikte ise yüzde 63’e çıkartıldı. Yapılan bu artış ile birlikte özellikle de dar gelirli vatandaşın enerji kullanımı konusunda önü açılacağa benziyor. Devletin Hazine Bakanlığı aracılığı ile sunduğu bu desteklerin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor.  


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