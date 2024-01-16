Elinde altın olanlara altın gibi öneri! Elinde olan bozdurmasın: Tam 2.200 TL'ye fırlayacak

Elinde altını olanlara uzman isim İslam Memiş'ten uyarılar geldi. Yılın ilk çeyreğine bakılırken 2.150 - 2.200 TL seviyelerine gelineceğinin altını çizdi. İşte son durum ve alım fırsatları hakkında detaylar...

Elinde altın olanlara altın gibi öneri! Elinde olan bozdurmasın: Tam 2.200 TL'ye fırlayacak
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Finans uzmanı İslam Memiş tahminlerde bulunurken yatırım tavsiyeleri peş peşe geldi. Dolar endeksinde yaşanan artışlarla beraber 2030 dolar destek seviyesinin aşağısına gidildi. Yukarı yönlü hareket 2043 dolar seviyeleriyle kapanış yaşandı. Teknik üzerinden ons tarafından 2030-2070 dolar aralığına gelinirken düşüşlerin kalıcı olmadığı belirtildi.

ONS altında hedef 2150 dolar seviyesine gelinirken ons altın tarafında düşüşlerle alım fırsatları değerlendirildi. Gram altın TL fiyatı için 100 liralık bir makas aralığı var serbest piyasalarda. Bu geçerliliğini korumakta. 100 TL'lik makası mutlaka göz önünde bulundurulmalı.

2024 yılının ilk zamanlarıyla beraber düşüşler dikkat çekerken 2.150 TL - 2.200 TL aralığında hareketlilik yaşanıyor. Elinde altını olanlar için satışa erken uyarıları yapan Memiş, yeni zirvelerin geleceğine değindi.

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