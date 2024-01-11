Emekli çalışan fark etmiyor! Limitler arttı ötelemeli kredi anında yüzde 2,87'den ödeniyor

Yeni yıla girilmesi ile birlikte 2024'ün yeni fırsatları da bankalar tarafından sunulmaya başladı. Müşteri kazanabilme amacı ya da müşterilerini diğer bankalara kaptırmamak memnuniyeti sağlama adına bankalar düzenledikleri kampanyalarını gün gün sunmaya devam ediyor. Özellikle de ev sahibi olmak isteyen vatandaş, kenarda biriken parasının yetmediği durumlarda konut kredilerini araştırmaya başlayabiliyor. Bankalar da ihtiyaç kredilerine istinaden konut kredisi sağlayabiliyor.

2024 konut kredi kampnayalara bankalar tarafından açıklanmış bulunuyor. İş Bankası'nın açıklamasını yaptığı konut kredi kampanyasında faizler düşürülürken, avantajlar fazlalaştırılmış bulunuyor. Artan maliyetler ev sahibi olunmasının yolunu kapatırken, İş Bankası tarafından düzenlenen kampanya kapsamında 5 milyon liraya kadar belirli şartları taşıyan müşteri kredi kullanım hakkına sahip olabiliyor. Ücretli, emekli, serbest meslek sahibi, şirket ortağı her bireyin faydalanabileceği konut kredisi kampanyasında faizler düşürülürken, tutar artırımı açıklanmış bulunuyor.





İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ KAMPANYASI

İş Bankası resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre uygun faizli konut kredisi kampanyası detayları açıklanırken, gerek faiz oranları gerekse de geri ödeme kolaylıkları tercih edilebilirlğini arttırıyor.

Merkez Bankası tarafından alınan kararlar doğrultusunda politika faizinin artışı, banka kredilerine de yansıyor. Faizlerin tırmanışa geçtiği şu günlerde bankalar düzenlediği kampanyaları ile vatandaşın ihtiyacını karşılamaya ve müşteri kazanmaya çalışıyor. Faiz oranlarının yüzde 4 üzerinde seyrettiği şu günlerde İş Bankası konut kredisi kampanyasında faiz oranları yüzde 2,87'den başlıyor.

120 AY VADELİ KONUT KREDİSİ KAMPANYASI

İş Bankası konut kredisi kampanyanın tercihine göre kişiye özel fai imkanları ile sunulabiliyor. yeterli düzeyde belgelendirilebilir geliri bulunan her şahıs İş Bankası konut kredisi kampanyasından faydalanabiliyor.

2 Milyon TL dahil tutarda ev kredisi kampanyasında faiz oranı : 2.87%

2 Milyon TL üstü tutarda ev kredisi faiz oranı : 3.07%

2 Milyon TL dahil Natamam Ev Kredisi Kampanyası: 2,87%

2 Milyon TL üstü Natamam Ev Kredisi 2,87%

İş Bankası resmi internet sitesi üzerinde ev kredileri ile alakalı tüm hesaplamalar yer alıyor