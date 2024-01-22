Kredi kartı sahipleri dikkat! Bu hatalar tüm paranızı hortum gibi çekiyor

Kredi kartı kullanıcılarına özel önemli uyarılar yapıldı! Bu hataları yapanlar bütün parasından olabilir! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KREDİ KARTI KULLANICILARINA ÖNEMLİ UYARILAR

Son dönemlerde ekonomik zorluklar günden güne devam ederken vatandaşların kredi kartı kullanımları da artmaya başladı. Ancak kredi kartı kullanırken bu hataları yapmamanız gerekiyor. Kredi kartı ödemelerinizi kaçırır veya ödeme yapmazsanız faiz ödemenin yanında kredi notunuz da düşer ve kredili ürün kullanmak istediğinizde problem yaşayabilirsiniz. Kredi kartı kullanırken bütün limitlerinizi bir anda bitirirseniz büyük hata yaparsınız. Bu durum da kredi notlarınızı düşürür ve kredi kartınızın kapatılmasına sebep olabilir. Uzmanlara göre kredi limitinin yüzde 30 oranını veya yüzde 30'undan daha azının kullanılması gerekiyor.





Bu oranı geçmediğiniz zaman kredili ürün kullanımlarında da sıkıntı yaşamazsınız. Kredi kartı harcamalarınızı ve borçlarınızı düzenli şekilde takip ederseniz borçlarınızı öderken sorun yaşamazsınız. Yani 10 bin TL bakiyesi olan 20 bin TL limitli bir kart düşünürseniz bu kullanıcı yüzde 50 oranında kredi kartı kullanırsa kredi notu düşer. Kullanıcı bankasından limit artırımı talep eder ve kart limitini 40 bin TL'ye yükseltir ve yine aynı oranlarda harcama yaparsa yüzde 25 oranında harcama yapmış olur ve kredi notu da zarar görmez. Kredi kartlarının azami faiz oranları Merkez Bankası tarafından belirlenir ancak bankalar bu faiz oranlarını değiştirme hakkına sahip. Kredi kartı kullanıcıları için en olumlu durum borçlarını en düşük faiz oranlarından ödemektir. Borçlarınızı zamanında öderseniz ve limitinizi aşmazsanız yüksek faiz oranları da ödemek zorunda kalmazsınız. Kullanıcıların yapması gereken en sağlıklı durum ise kartın borçlarını günü gününe düzenli şekilde tamamen ödemektir. Bu durumlarda kullanıcı faiz ödemek zorunda kalmaz ve kredi notunun düşmesine de sebep olmaz.