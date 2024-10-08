DOLAR
34,28 -0,09%
EURO
37,68 -0,08%
ALTIN
2.910,8 -0,01%
BITCOIN
2.140.218,07 0,94%

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Belli başlı şartları taşıyan ve karşılayan Axess kartlılar, 1600 TL geri iade fırsatını sağlayacak

Yayın Tarihi: 08.10.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 10:54
Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Alışveriş yapmanın hezimeti ekonomik koşulların elverişsizliği sebebiyle devam ediyor. Vatandaş sadece temel ihtiyaçları karşılayabilmekte iken özel ihtiyaçlara sıra geldiği zaman alım konusu ertelenebiliyor. Özellikle de giyim kategorisinde alışveriş yapma yoğunluğu azalırken, bankalar tarafından başlatılan bir çok kampanya dikkatleri üzerine topluyor. Yapılan alışverişten geri iade kazanma ya da indirim kazanma olanakları vatandaşı cezbederken, Akbank AXESS kartı olana EKim müjdesini vermiş bulunuyor. Belli başlı şartları taşıyan ve karşılayan Axess kartlılar, 1600 TL geri iade fırsatını sağlayacak iken, 2 kampanyanın birleşimi ile sunulan bu fırsat sadece giyim alışverişlerinde sağlanıyor.

Desa ve Abdullah Kiğılı alışverişlerinde geri iade

AXESS kredi kartı kullanılacarı yaptıkları alışveriş tutarına göre geri iade fırsatını kazanacağı kampanyalar kapsamında, toplamda 1600 TL ödeme alacaklar. Chip para olarak sağlanan bu geri iadelerin yine aynı sektörde kullanılabileceği belirtilirken , bu sayede alışverişlerin bir kısmının bedavaya gelmesi sağlanıyor. Kampanya kapsamında  1 Ekim - 30 Kasım 2024 tarihleri arasında Desa mağazalarında ve abdullahkigili.com’da, alışverişler yaparak chip-para kazanma fırsatı sunuluyor. 

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Desa'da bedava alışveriş imkanı

Axess kredi kartı olan müşteriye sağlanan ilk indirim kampanyası DESA ile ortaklaşa başlatılan kampanya olarak bilinirken, tek seferde yapacakları 10.000 TL ve üzeri alışverişle 1.000 TL chip-para kazanma imkanı sunulmuş bulunuyor.  1 Ekim - 30 Kasım 2024 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada 10.000 TL ve üzeri alılverişelre 1.000 TL iade sağlanacak. Kampanyaya dahil olunması için  Juzdan uygulamasından "Hemen Katıl" butonuna tıklamak yeterli iken Akbank sistemine kayıtlı cep telefonundan "DESA" yazarak 4566’ya SMS göndererek de kampanyaya dahil olunabiliyor.

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Abdullah Kiğılı'da 600 TL kazanç fırsatı

Şıklık ve kaliteyi bir arada arayan erkekler için özel bir fırsat açıklanmış iken abdullahkigili.com'dan yapılacak alışverişlere 600 TL iade fırsatı açıklanmış bulunuyor. Abdullah Kiğılı mağazalarından veya online alışveriş sitesinden tek seferde 6.000 TL ve üzeri alışveriş yapan Axess kart sahipleri, 600 TL değerinde chip-para kazanacak. Juzdan uygulamasında "Hemen Katıl" butonuna tıklamak ve cep telefonundan "ABDULLAHKIGILI" yazarak 4566’ya SMS göndermek kampanyaya katılmak için yeterli oluyor. 

Giyim sektöründe yapılan alışverişlerin daha keyifli hale gelmesine olanak sağlayan bu iki kampanyaya dahil olunması durumunda 1.600 TL geri iade hak sahibi olunacak. 


İLGİLİ HABERLER

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!
2
Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor
3
Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...
4
Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak
5
Ziraat Bankası kartı Ekim’de olanı hoplatacak gelişme! 4 sektörden 3.500 TL ödeme yapılacak
6
Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak
7
6 aylık zam açıklandı! Yüzde 420 artış gözleri pörtletti

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor