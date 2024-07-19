Emekli zammı sonrasında ilk açıklama İş Bankası'ndan geldi! Banka zam müjdesini verdi

Emeklilik son zamanlarda hayatın zorlayıcı dönemi olarak biliniyor. Maaşların açlık sınırının kat be kat altında kalması emekli bireyin yaşam standartını düşürürken, hükümet bu konuda adımlar atmaya devam ediyor. Temmuz ayında emekli zamları belirlenirken, önümüzdeki 6 aylık süreç için enflasyon zammı düzenlemesi ile birlikte en düşük emekli maaş düzenlemesi devreye alınmış geçtiğimiz günlerde tutarlar şekillenmişti. Hal bu iken zamlar sonrasında en merak edilen konulardan biri de emekli promosyonları olarak dikkat çekiyor. Özellikle de emeklinin cebini dolduracak bu ek ödemeler ile alakalı olarak Erdoğan tarafından son müjde Mart ayında verilmiş ve promosyonlara kallavi artış sağlanmıştı. Kamu bankalarında başlayan zam furyası özel bankalara da sıçrarken, özel bankaların tutarları da araştırma konusu olmuştu.





İŞ BANKASI AĞUSTOS AYI PROMOSYONU

Özel bankalarda başlayan promosyon zammı güncellemesi için belirlenen tarihler 31 Temmuz’da sona erecek iken bankaların Ağustos ayı promosyonları ek kampanyaları ile devam edeceğe benziyor. İş Bankası da emekli promosyonu konusunda zam yapmış bulunuyor. Bu zamlar 28 Mart tarihinde yürürlüğe girerken 31 Temmuz’a kadar mevcut kampanyanın süregeleceği açıklandı. Zam sonrasında 12 bin liraya varan promosyon ödemesi yapan İş Bankası Ağustos ayında da aynı tutarda ödeme yapacağını belirtirken, maaşını taşıyan emekliye yönelik ek ödemelerin devreye gireceğini belirtmiş bulunuyor.

Banka tarafından yapılan açıklamada emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan müşterilere, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödetmiyor. Böylece, daha fazla avantaj ve ayrıcalıktan yararlanma fırsatı sağlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren İş Bankası, emekli müşterilerinin işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine imkan sağlayacak olan özellikleri ile dikkat çeken İş Bankası emeklinin maaşını oturduğu yerden taşıyabilmesi imkanı da sağlıyor.