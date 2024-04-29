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Emekliye Kurban Bayramı ikramiyesi müjdesi! Yoksa 17.000 TL mi olacak

Emekli maaşları enflasyon karşısında erimeye devam ederken Seyyanen zam umutlarının sönmesiyle birlikte emeklilerin gözleri Kurban Bayramı ikramiyesine çevrilmiş bulunuyor.

Yayın Tarihi: 29.04.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 12:46
Emekliye Kurban Bayramı ikramiyesi müjdesi! Yoksa 17.000 TL mi olacak

Emekli maaşları enflasyon karşısında erimeye devam ederken Seyyanen zam umutlarının sönmesiyle birlikte emeklilerin gözleri Kurban Bayramı ikramiyesine çevrilmiş bulunuyor. Emekli Ramazan ayında aldığı 3 bin lira zamlı emekli ikramiyesine Kurban Bayramında tekrardan zam yapılıp yapılmayacağı açıklamalarını yakından takip ederken, ortaya atılan iddialarda emekli ikramiyesinin Kurban Bayramında asgari ücret tutarında verileceği söyleniyor.

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BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM

Emekli ikramiyelerine zam konusu Ramazan Bayramından sonra Kurban Bayramına da az bir vakit kala araştırma konusu olmaya devam ediyor. Teklif ve tepkiler siyasetçiler tarafından da verilmeye devam ediyor. Bu kapsamda CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilere verilen 3 bin liralık bayram ikramiyesinin en az asgari ücret tutarında artırılması için kanun teklifi verdiği belirtildi.

TBMM'ye sunulan tasarısı ile alakalı açıklama yapan Gürer, gerekçe olarak yüzde 50 zamlanan emekli ikramiyesinin, enflasyonun bu kadar yüksek olduğu şu dönemde emeklinin hiç bir işine yaramadığını gösterdi. Gürer açıklamasında ''Emeklilerin Kurban Bayramı'nı rahat geçirmesi ve kurban alabilmesi için ikramiyenin asgari ücret seviyesine çıkarılması gerekiyor.'' dedi.

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Gürer Kurban Bayramı ikramiyesi ile alakalı yaptığı açıklamasında bu ikramiye ile sadece 3 kilo pirzola alınabileceğini belirtirken, emeklinin ekonomik kaygılardan uzak bir bayram geçirmelerini sağlayacak düzeyde ödenmesi gerekliliğini vurguladı. Emekli maaşlarının erimesi ve enflasyon sebebiyle emeklinin kurban alma ihtimalinin ortadan kalktığını açıklayan Gürer, en düşük kurbanlık fiyatlarının 12 bin TL ila 15 bin TL arasında olacağı göz önünde bulundurulduğunda bu sebeple Kurban Bayramında ikramiye tutarlarının 17 bin lira olması gerektiğini belitti.

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