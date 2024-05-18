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Emekliye kurban bayramı ikramiyesinde beklenmedik artış! 8.000 TL karar kılındı

Emeklilerimiz için sevindirici haberler var! Kurban Bayramı’na özel olarak verilen ikramiye miktarı, beklenmedik bir artışla 8.000 TL’ye çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 18.05.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 13:33
Emekliye kurban bayramı ikramiyesinde beklenmedik artış! 8.000 TL karar kılındı

Ramazan Bayramı öncesinde emekliye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen müjde ile ikramiyelerin tutarlarında yükseliş olduğu belirtildi. Yüzde elli zamlanan Kurban İkramiyeleri 2000 TL'den 3000 TL'ye yükselmişti. Ramazan Bayramından yaklaşık 1 hafta önce ödenen ikramiye ödemeleri akabinde gözler Kurban Bayramı ikramiyesine çevrildi. Bayrama sayılı vakit kala yeni ikramiyeler ile alakalı gelişmeler de takip edilmeye başladı.  Hükümet tarafından sağlanan ikramiye ödemelerinin yanı sıra, belediyeler tarafından da bir çok destek ile alakalı açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Özellikle de seçim vaadi olarak ödemeler ve destekler uygulamaya sokulurken, son olarak Ceyhan Belediyesi emeklisine artı ikramiye ödemesi yapacağını belirtmiş bulunuyor. 

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Kurban Bayramı’na özel olarak verilen ikramiye miktarı, beklenmedik bir artışla 8.000 TL’ye çıkarıldı. Daha önce yılbaşında Cumhurbaşkanı tarafından duyurulan 6.000 TL’lik ikramiyenin üzerine, Adana’nın Ceyhan ilçesinde yaşayan ve maddi durumu kısıtlı olan emeklilerimize ekstra 5.000 TL daha verilecek. Bu karar, tüm emeklinin bayramı daha rahat ve huzurlu geçirmelerini sağlayacak.

EMEKLİYE HAZİRAN'DA EK ÖDEME

Emekliya sağlanan bu destek ile alakalı ödemelerin Haziran ayının ilk haftası itibari ile yapılacağı belirtildi. Ceyhan Belediyesi tarafından sağlanan bu ek ikramiyeye hak sahibi olmak isteyen bemeklinin başvuru yapması gerekiyor. 

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İKRAMİYE BAŞVURUSU

Bu ekstra ikramiye, yalnızca Ceyhan’da ikamet eden ve ekonomik açıdan dezavantajlı emeklilere yönelik. Başvurularınızı yaparken, belediyelerin belirleyeceği tarihler ve gereken belgelerin göz önünde bulundurulması gerekiyor. 

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