Emekliye Ocak ayında tek seferlik destek müjdesi! Hesaplara aktarılacak

Emekliye Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan bin lira destek ödemesi devam ederken, bu desteğe ek olarak et desteği ve doğalgaz desteği ödemesi yapılacağı da belirtilmiş bulunuyor.

Emekliye Ocak ayında tek seferlik destek müjdesi! Hesaplara aktarılacak
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Devlet tarafından emekli zammı belirleme çalışmaları devam ediyor. Emekliye yapılacak olan düzenleme ile birlikte refah payı zammı ekleneceği ön görülüyor. Hal bu iken en düşük emeklşi maaşının da 10,000 TL üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Emeklilere diğer taraftan bağlı bulundukları belediyeler tarafından da bir çok destek sağlanıyor. Özellikle de en düşük emekli aylığı ile geçinen emekliye destek ödemesi sunulabiliyor. Geçtiğimiz aylarda Mersin'de başlatılan emekliye ek destek ödemesi Ankara'ya kadar ulaşmış bulunuyor. Emekli maaşlarına ek olarak belediyeler tarafından sağlanan destekler, ev yardımı olarak sunulabilirken, diğer taraftan da maaşlara ek ödeme şeklinde gerçekleştiriliyor. Emekliye Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan bin lira destek ödemesi devam ederken, bu desteğe ek olarak et desteği ve doğalgaz desteği ödemesi yapılacağı da belirtilmiş bulunuyor.

TL

5. KERE EMEKLİYE DESTEK ÖDEMESİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi uzun zamandır emekli maaşına destek ödemesi yapıyor. Bunun sebebinin ise Ankara genelinde en fazla en düşük emekli maaşı rakamından faydalanan emekli olduğu gösteriliyor.

EMEKLİYE DOĞALGAZ DESTEĞİ

Belediye tarafından emekli maaşlarına ek olarak Başkent Kartlarına 1000 TL'lik destek ödemesi yatırıldığı belirtilirken, buna ek olarak 900 TL ödeme müjdesi verildi. 5 kere ödemesi yapılan bin lira desteğe ek olarak doğalgaz desteği verildceği de belirtiliyor. Belediye tarafından sağlanan doğalgaz desteği tutarı 400 TL olarak açıklanırken, artı 500 TL destek sağlanacağı da belirtiliyor.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ET DESTEĞİ

Yukarıda bahsi geçen ek ödemelere istinaden 500 TL'de et desteği verileceği belirtilmiş bulunuyor

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