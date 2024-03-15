Emekliye sabah sabah seçim sonrası müjdesi: 10 bin lira seçim ikramiyesi ödenecek

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Belediye başkanlarının yeniden seçileceği yerel seçimler öncesinde adaylar, seçim manifestolarını açıklamaya devam ediyor. Ülkenin en kalabalık kesimi olarak bilinen emekliler için açıklanan vaatler de oldukça kapsamlı olarak seyrediyor. Emekli maaşlarına yapılan zam ve en düşük emekli maaşının 10 bin lira olarak kabul edilmesi sonrasında, emeklinin düşen alım gücünü arttırmak adına ortaya atılan vaatler de dikkat çekiyor. Özellikle de büyükşehirlerde emekliye yönelik destekler arasında et yardımı, doğalgaz yardımı, aylık ikramiye ödemesi gibi destekler açıklanırken, geçtiğimiz gün vaat olarak açıklanan destekte emekliye 10 bin lira ödeme yapılacağı belirtildi.





EMEKLİYE 10 BİN LİRA DESTEK

Cumhur İttifakı’nın Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Serdar Soydan, geçtiğimiz gün düzenlenen mitingde seçim vaatlerini açıkladı. Özellikle de emekli ve dar gelirli kesime yönelik destek açıklamalarında bulunan Soydan, 10.000 TL'ye kadar ödeme yapılacak olan bütçenin ayrıldığını açıkladı. Seçimin kazanılması akabinde direkt uygulamaya sokulacak olan destek programında emekliye 10 bin lira ödemenin, seçim ikramiyesi olarak belediyeye bağlı emeklilere sağlanacağı belirtildi. Öte yandan emeklilere ve dar gelirli vatandaşlara 10.000 TL'ye kadar sosyal destek ödemesinin yanı sıra belirli bir limitte ücretsiz Su desteği de sağlanacak.





ÖĞRENCİLERE İNTERNET DESTEĞİ

Öte yandan öğrencilere yönelik birçok imkan destek sağlayacaklarını belirten Soydan, internet, burs ve Dijital Dershane desteğinin sağlanacağını belirtti. Mitingde konuşan Soydan yapılan hizmetler konusunda eleştiri hakkı olmadığını belirterek halen çözülmeyen sorunlar bulunduğunu ifade etti. Aday olmadan önce de bu şehirde olduğunu belirten Soydan, sorunları yerinde yaşadığını ifade etti. Birbirinden farklı projeler hakkında açıklama yapan Cumhur ittifakı başkan adayı Mersin'in ihtiyaçlarını karşılamak adına harekete geçtiklerini belirterek Sorunları çözmek için gerekli çalışmaların tamamlandığını sözlerine ekledi.

Eksik olan konularda düzenlenen projelerin üzerinde titizlikle çalışmaların yapıldığı belirtilirken, açıklanan projelerin yalnızca sayısal bir hedefe dayalı olarak açıklanmadığı, her bir projenin Mersin'in ihtiyacına yanıt vereceği belirtildi.