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Emekliye sonunda seyyanen zam için tarih verildi! Esas müjde 10.000 TL alanlara geldi

emekli maaşlarında yapılması planlanan zamlarının gerçeklik payı ile alakalı paylaşımlar devam ediyor. Özellikle de hükümete yakın isimlerin sundukları zam hesaplamalarında seyyanen zam konusunda bir çok açıklama yapılıyor.

Yayın Tarihi: 01.03.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 11:38
Emekliye sonunda seyyanen zam için tarih verildi! Esas müjde 10.000 TL alanlara geldi

Hükümet tarafından yapılan zamlar ile alakalı, öncesinde sunduğu her tahminleri tek tek tutan gazeteci Cem Küçük tarafında emekliye arka arkaya müjdeler gelmeye devam ediyor. 2023 yılı Temmuz ayında memura seyyanen zam yapılması ve emekliye bu zammın eklenmemesi sonrasında emeklinin beklentisi artmış ve gün gün emekliye seyyanen zam yapılacak mı? sorusunun yanıtları araştırılmaya başlanmıştı. Ortalarda seyyanen zam konusunda bir çok dolu ya da boş bilgi dolaşırken, emeklinin gözü kulağı yapılan açıklamaların netliğine çevrili beklemeye devam ediyor. Bu kapsamda emekli maaşlarında yapılması planlanan zamlarının gerçeklik payı ile alakalı paylaşımlar da devam ediyor. Özellikle de hükümete yakın isimlerin sundukları zam hesaplamalarında seyyanen zam konusunda bir çok açıklama yapılıyor.

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SEYYANEN ZAM YILBAŞINDA OLABİLİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kütahya seçim mitinginde, emekliye seyyanen 7 bin lira zam talebi konusunda açıklama yaptı. 7 bin lira seyyanen zammın aylık giderinin 1,4 milyar lira olacağını belirten Erdoğan, bu durumun söz konusu olamayacağını belirtmiş bulunuyor. Erdoğan'ın mitingde açıklamasını yaptığı seyyanen zam konusunda bir çok spekülatif açıklamalar diğer partililerce sunulmaya devam ederken, Gazeteci Cem Küçük tarafından yapılan açıklama yüreklere su serpeceğe benziyor. Yapılan açıklamada seyyanen zam için tutar ve tarih veren Cem Küçük'ün araştırmaları şu sıralar sosyal medya da çok konuşuluyor.

Geçtiğimiz asgari ücret ve zam oranları tahminleri tutan Cem Küçük için o dönem "İçeriden bilgi alıyor" iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddialara aldırış etmeyen Küçük, emekliye seyyanen zam konusunda yeni bilgiler paylaşmaya devam ediyor. Emekli vatandaşın zam konusunda çok net olduğunu belirten Küçük, zam yapılmaması durumunda bu durumun seçimlere yansıyabileceğini belirtmiş bulunuyor.

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EMEKLİYE YENİ ZAM ZOR

Emekliye Temmuz öncesinde yeni bir zam yapılmasının imkansız olduğunu belirten Küçük, Temmuz ayında yapılacak olan zamlar konusunda açıklamalarını sundu. Özellikle de en düşük emekli maaşı alan bireyin maaşına kallavi bir zam planı olduğunu belirtti. Emekliye seyyanen zammın sadece gelecek yılbaşı itibari ile uygulanabileceğini belirten Küçük, ''Emeklilerin durumunun mutlaka düzeltilmesi şart'' açıklamasını yaptı. Nitekim geçtiğimiz sene yapılan zammın beğenilmemesinin 2023 seçimlerine etkisi olmadığı belirtilirken, yerel seçimlerde AK Parti'yi geri itebilir denilmekte.

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Emekliye sonunda seyyanen zam için tarih verildi! Esas müjde 10.000 TL alanlara geldi

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