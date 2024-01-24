En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesi kulisi! 2024 emekli yılı olacak

2023 yılında emekliyi ilgilendiren bir çok düzenleme yapılmıştı. 2023 Ocak ayı sonrasında EYT onaylanması, en düşük emekli maaşının yükseltilmesi, ikramiye zamları, promosyon zammı derken, Temmuz ayı zammı snrasında da Kasım- Aralık döneminde emekli 5 bin lira ikramiye ödemesinden faydalnamıştı. 2024 yılı itibari ile enflasyona ek olarak yüzde 5 zam alan emekli maaşının, dün akşam yapılan açıklama ile memur maaş zam oranına tamamlanması sonrasında yeni maaşlar merakla araştırılmaya başlandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Dün akşam saatlerinde Bakan Işıkhan tarafından verilen müjde akabinde en düşük emekli maaşı dahil tüm emekli maaşlarını yüzde 49,25 zam uygulamasının devreye gireceği belirtilmişti. Yapılan hesaplamalar sonrasında en düşük emekli maaşı 11.200 TL'ye yükseldiği ortaya çıktı.





Ancak partililerden gün gün emekli maaşı ile alakalı ortaya çeşitli spekülasyonlar atılıyor. CHP lideri Özgür Özel geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasında seneler öncesinde asgari ücretin emekli maaşınınkatbekat altında olduğunu açıklamıştı. Şimdi en düşük emekli maaşı ile asgari ücret arasında dağlar kadar fark olduğunu belirten Özel, bu rakamların eşitlenmesi gerekliliğinden bahsetti. Yapılan bu teklifin akabinde İyi Parti taraflarından da yeni talepler gelmeye başladı.

AKŞENER'DEN ZAM TALEBİ

İYİ Parti lideri Meral Akşener de emekli maaşları ile alakalı düzenleme fikrini açıkladı. En düşük emekli maaşının 11.200 TL'ye yükseltilmesi akabinde konuşan Akşener, kök maaş sisteminden vazgeçilmesi gerekliliğini açıklarken, en düşük emekli maaşının 17.000 TL'ye yükseltilmesi gerekliliğini belirtti.





ASGARİ ÜCRETİN YARISI KADAR MAAŞ

Emekli maaşlarının asgari ücrete dengelenmesi konusunda değerlendirme yapan Akşener; 3 yıldır emekli maaşlarını asgari ücretle eşitlenmesi konusunda çağrı yaptıklarını belirterek, 10 yıl önce asgari ücretin yüzde 24 üzerinde maaş alındığını da sözlerine ekledi.

ERDOĞAN'A ZAM ÇAĞRISI

Akşener açıklamasında en düşük emekli maaşının neredeyse asgari ücretin yarısı olduğunu hatırlatan Akşener, ''Biz diyoruz ki, en düşük emekli maaşı 10 bin lira olmasın, asgari ücret düzeyine çıksın, 17 bin lira olsun'' dedi. Geçtiğimiz günlerde de CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından aynı talep iletilmişti.