Faiz yok masraf yok! O banka nakit ihtiyaçlarına anında faizsiz kredi verecek

Acil nakit sıkıntısı çeken vatandaşlara özel yeni bir kredi kampanyası haberi geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI

18 Ocak tarihi itibariyle bankalar acil nakit sıkıntısı olan müşterilerine 10 bin TL ile 20 bin TL aralığında faizsiz kredi desteği veriyor. Ekonomik anlamda vatandaşın yaşadığı zorluklar günden güne devam ederken düzenlenen faizsiz kredi kampanyası da bir umut ışığı oldu. Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu son dönemlerde 200 TL banknotların çok fazla kullanılmasının sebeplerini sıraladı.





Babuşçu 10 TL'nin alım gücünün tamamen bitmeye başlaması, 200 TL banknotların hızlı şekilde kullanımının artması sebebiyle ATM'lerden 10 TL banknotların kalktığını söyledi. Faizsiz kredi kampanyasından faydalanmak isteyen müşterilerin kredi çekmeye uygun kredi notu olması, bankanın şartlarını da yerine getirmesi gerekiyor. Başvurular bankaların dijital kanalları aracılığıyla ya da banka şubelerine giderek yapılabiliyor. Kredi kampanyası güncel olarak Akbank, Finansbank, Enpara.com, Garanti BBVA gibi bankalar da devam ediyor. Akbank 20 bin TL kredi kampanyası kapsamında başvurular mobil bankacılık uygulaması üstünden kolaylıkla yapılabiliyor.