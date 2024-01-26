Faiz yok masraf yok! O banka nakit ihtiyaçlarına anında faizsiz kredi verecek

Nakit sıkıntılarınız gözünüzü korkutmasın! Kredi kampanyası başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Faiz yok masraf yok! O banka nakit ihtiyaçlarına anında faizsiz kredi verecek
Yayın Tarihi:

Acil nakit sıkıntısı çeken vatandaşlara özel yeni bir kredi kampanyası haberi geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI

18 Ocak tarihi itibariyle bankalar acil nakit sıkıntısı olan müşterilerine 10 bin TL ile 20 bin TL aralığında faizsiz kredi desteği veriyor. Ekonomik anlamda vatandaşın yaşadığı zorluklar günden güne devam ederken düzenlenen faizsiz kredi kampanyası da bir umut ışığı oldu. Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu son dönemlerde 200 TL banknotların çok fazla kullanılmasının sebeplerini sıraladı. 

bankaların faizsiz kredi kampanyası

Babuşçu 10 TL'nin alım gücünün tamamen bitmeye başlaması, 200 TL banknotların hızlı şekilde kullanımının artması sebebiyle ATM'lerden 10 TL banknotların kalktığını söyledi. Faizsiz kredi kampanyasından faydalanmak isteyen müşterilerin kredi çekmeye uygun kredi notu olması, bankanın şartlarını da yerine getirmesi gerekiyor. Başvurular bankaların dijital kanalları aracılığıyla ya da banka şubelerine giderek yapılabiliyor. Kredi kampanyası güncel olarak Akbank, Finansbank, Enpara.com, Garanti BBVA gibi bankalar da devam ediyor. Akbank 20 bin TL kredi kampanyası kapsamında başvurular mobil bankacılık uygulaması üstünden kolaylıkla yapılabiliyor. 

Öne Çıkanlar
Banyolardaki beyaz sabunla ilgili bunu daha önce hiç duymadınız! Banyolardaki beyaz sabunla ilgili bunu daha önce hiç duymadınız!
Faizsiz kredi furyası! 5 banka birleşti her gelene ödüyor Faizsiz kredi furyası! 5 banka birleşti her gelene ödüyor
Ağzına attığınızda kıyır kıyır dağılacak! Orijinal kavala kurabiyesi tarifi sizlere Ağzına attığınızda kıyır kıyır dağılacak! Orijinal kavala kurabiyesi tarifi sizlere
Çok Okunanlar
Birikmiş 30 bin TL'si olan hemen adını yazdırsın! Milli Emlak kelepir arazi satıyor Birikmiş 30 bin TL'si olan hemen adını yazdırsın! Milli Emlak kelepir arazi satıyor Yapı Kredi promosyonu gözü kapalı ödeyecek! 30.000 TL bayram ettirecek Yapı Kredi promosyonu gözü kapalı ödeyecek! 30.000 TL bayram ettirecek Borçluları dar boğazdan kurtaran destek! Tüm borçlar siliniyor Borçluları dar boğazdan kurtaran destek! Tüm borçlar siliniyor En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesi kulisi! 2024 emekli yılı olacak En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesi kulisi! 2024 emekli yılı olacak Cebinde Bankkart'ı olan hemen o işlemi yapsın! 3000 TL para iadeleri başladı Cebinde Bankkart'ı olan hemen o işlemi yapsın! 3000 TL para iadeleri başladı İş Bankası'nda hesabı olanlar dikkat! Tek işleme 10.000 TL nakit sürprizi İş Bankası'nda hesabı olanlar dikkat! Tek işleme 10.000 TL nakit sürprizi