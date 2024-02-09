Faizsiz devlet desteği için tarih verildi! 24 ay öteleme ile 150 bin lira ödenecek

Geçtiğimiz sene Aile Bakanlığı tarafından 150 bin lira faizsiz kredi desteği ile alakalı verilen müjde de 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi verileceği belirtilmişti. Hayat pahalılığının artmaya devam ettiği kredi faizlerinin artışını süregeldiği şu günlerde özellikle de orta gelirli kesim gider masraflarını karşılamak adına ne yapacağını kara kara düşünüyor. Faizlerin TCMB politika faizi artışı ile birlikte yükselişe geçmesi ve 5 oranın üzerine çıkması cepleri yormaya devam ederken, ürün ve hizmet zamları da cabası olarak cepleri zorluyor.

Aile Bankası tarafından finansmanlığının sağlanacağı Aile ve Gençlik Fonu müjdesi sonrasında uygulamaya ne zaman geçileceği konusunda araştırmalar süre gelirken, özellikle de yeni evleneceklere faizsiz kredi desteği ile alakalı gelişmeler de yakından takip ediliyor.

FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ BAŞLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından son dakika yapılan açıklamada Aile ve Gençlik fonu başvurusu yapıp da onay alan kişilere sağlanacak olan ve yeni evlenecek çiftlerin hak sahibi olacağı 48 ay vade ile 2 sene geri ödemesiz 150.000 lira kredi desteği ile alakalı detaylar oluşmaya başladı.





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabında yaptığı son dakika açıklamada Aile ve Gençlik fonu kapsamında pilot illerin deprem bölgesinden başlanacağı ve başvuruların ise 15 Şubat itibarıyla açılacağı belirtildi.

15 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

Öte yandan programdan faydalanmak isteyen çiftlerin evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaları gerekliliği ile birlikte evlilik akabinde eğitim ve danışmanlık hizmetleri programlarına dahil olacaklarına dair taahhütte bulunmaları gerektiği bildirildi. 150 bin lira faizsiz kredi başvurusu aile.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılacak iken ilk başvuru değerlendirmesi pilot bölge olarak deprem bölgelerinden başlayacak. Ayrıca deprem bölgelerindeki şartların esnatiliğini belirten bakan, gençlerin hem evlilik hayallerine destek olmayı hem de yeni projelere imza atmalarını desteklediklerini açıkladı.

Ekonomik olarak destek kısmı için başvuru yapan bireylere toplam 48 ay vadede 2 yıl geri ödemesiz olarak 150.000 lira kredi desteği sağlanacak. Destek fonunda biriken para ile orantılı bir şekilde yürütecek olan programda gelir artıkça programın işleyiş şekilde artmaya devam edecek