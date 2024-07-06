Fatura desteği açıklandı! Temmuz'da 225 TL- 450 TL ödenecek!

Türkiye'nin bankacılık sektöründe uzun yıllardır en çokm dikkag çeken konumunda yer alan Garanti BBVA, müşteri memnuniyetini her zaman öncelikli hedefi olarak benimsemeye devam ediyor. Garanti Bankası ay ay düzenlediği kampanyaları ile müşterilerinin ihtiyaçlarına çözüm üretiyor. Düzenlenen cazip kampanyalar genel olarak geri iade olmadan sunulurken yapılan alışverişler ya da satın alınan hizmetler karşılığında geri iade olmadan puan kazanımı sağlayabiliyor. Garanti Bankası ay ay yeni kampanyalarına yenilerini ekliyor. Temmuz ayında açıklamasını yaptığı otomatik fatura talimatı da oldukça dikkat çekeceğe benzerken, verilen talimat başına geri ödeme yapılıyor.

HER TALİMATA FATURA DESTEĞİ

Düzenlenen kampanya detaylarına göre; banka müşterilerinin Bonus bireysel kredi kartları üzerinden verdikleri yeni otomatik fatura ödeme talimatlı başına bonus ödülü hak sahibi olunacak. Temmuz ayı kampanyası kapsamında 2 yeni otomatik fatura talimatı için 100 TL ödeme yapacak olan banka 4 talimata 225 TL ve 6 yeni otomatik fatura talimatına 450 TL bonus kazanma fırsatı sağlayacak. Müşterisine fatura ödemek için sıra beklemesinin önüne geçecek olan bu kampanyada, fatura ödeme gününün hezimetinden kurtarılması hedefleniyor.





Ay ay yeni kampanyalarını düzenleyen Garanti Bankası Temmuz ayında da fırsatları açıklamaya devam ediyor. Hem müşteri memnuniyeti sağlamak hem de ywni müşteri kazanmak adına başlatılan kampanyaları ile dikkat çeken banka, gerekli başvuru şartlarını web adresi üzerinden açıklarken, bu kapsamda kampanyalara dahil olmak adına kampanya başvuru yollarını paylaşıyor.





Otomatik fatura talimatı kampanyası ile alakalı açıklama yapan banka, verilen talimatlardan kazanılacak olan iadenin 450 TL ile sınırlı olacağını belirtti. Verilen fatura talimatlarının aynı kişinin farklı kartları üzerinden tamamlanması durumunda en fazla harcamanın yapıldığı karta iade yapılacak.