Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Fatura desteği açıklandı! Temmuz'da 225 TL- 450 TL ödenecek!

Temmuz ayında başvuranda fatura desteği sağlanacak. Detaylar açıklandı 450 TL'ye varan fatura indirimi sağlanacak.

Yayın Tarihi: 06.07.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 16:15
Fatura desteği açıklandı! Temmuz'da 225 TL- 450 TL ödenecek!

Türkiye'nin bankacılık sektöründe uzun yıllardır en çokm dikkag çeken konumunda yer alan Garanti BBVA, müşteri memnuniyetini her zaman öncelikli hedefi olarak benimsemeye devam ediyor. Garanti Bankası ay ay düzenlediği kampanyaları ile müşterilerinin ihtiyaçlarına çözüm üretiyor. Düzenlenen cazip kampanyalar genel olarak geri iade olmadan sunulurken yapılan alışverişler ya da satın alınan hizmetler karşılığında geri iade olmadan puan kazanımı sağlayabiliyor. Garanti Bankası ay ay yeni kampanyalarına yenilerini ekliyor. Temmuz ayında açıklamasını yaptığı otomatik fatura talimatı da oldukça dikkat çekeceğe benzerken, verilen talimat başına geri ödeme yapılıyor. 

HER TALİMATA FATURA DESTEĞİ

Düzenlenen kampanya detaylarına göre; banka müşterilerinin Bonus bireysel kredi kartları üzerinden verdikleri yeni otomatik fatura ödeme talimatlı başına bonus ödülü hak sahibi olunacak. Temmuz ayı kampanyası kapsamında 2 yeni otomatik fatura talimatı için 100 TL ödeme yapacak olan banka 4 talimata 225 TL ve 6 yeni otomatik fatura talimatına 450 TL bonus kazanma fırsatı sağlayacak. Müşterisine fatura ödemek için sıra beklemesinin önüne geçecek olan bu kampanyada, fatura ödeme gününün hezimetinden kurtarılması hedefleniyor. 

tll

Ay ay yeni kampanyalarını düzenleyen Garanti Bankası Temmuz ayında da fırsatları açıklamaya devam ediyor. Hem müşteri memnuniyeti sağlamak hem de ywni müşteri kazanmak adına başlatılan kampanyaları ile dikkat çeken banka, gerekli başvuru şartlarını web adresi üzerinden açıklarken, bu kapsamda kampanyalara dahil olmak adına kampanya başvuru yollarını paylaşıyor. 

tll

Otomatik fatura talimatı kampanyası ile alakalı açıklama yapan banka, verilen talimatlardan kazanılacak olan iadenin 450 TL ile sınırlı olacağını belirtti. Verilen fatura talimatlarının aynı kişinin farklı kartları üzerinden tamamlanması durumunda en fazla harcamanın yapıldığı karta iade yapılacak. 

İLGİLİ HABERLER

Her sabah kahve içenler aman dikkat! Bu gerçeği ilk kez duyacaksınız: Yıllar sonra açıklandı

Asgari ücret 21.002 TL! Seyyanen zam için o gün tarihe işleyecek

Opel Mokka’dan Temmuz ayarı: Ayda 16.666 TL’ye sıfır araç cebinize sığacak

ŞOK'a giden serinleyecek! O üründe fiyat dibin dibine düştü: Bugün giden eli boş dönmeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

Türk kahvesinin bayatlamasını önlüyor! İçine birkaç tane atın, lezzetin tadına varın

Fatura desteği açıklandı! Temmuz'da 225 TL- 450 TL ödenecek!

Opel o modelinde bomba gibi indirim yaptı! Aylık 16 bin TL ödeyen anahtarı kapacak

ŞOK'a giden serinleyecek! O üründe fiyat dibin dibine düştü: Bugün giden eli boş dönmeyecek

Garanti Bankası borçları tak diye sıfırlayacak! Bu kredi kampanyasına kimse hayır diyemeyecek

O çalışanın nakit sıkıntısı şak diye bitecek! Karşılıksız 46.000 TL ödenecek

Bu tariften sonra bir daha satın almayacaksınız! Pastane usulü açma tarifi

Asgari ücret 21.002 TL! Seyyanen zam için o gün tarihe işleyecek

Opel Mokka’dan Temmuz ayarı: Ayda 16.666 TL’ye sıfır araç cebinize sığacak

Yaşlanmayı şıp diye durduruyor! Saçı cildi bebek gibi yapacak: Bu besini evinizden eksik etmeyin

Her sabah kahve içenler aman dikkat! Bu gerçeği ilk kez duyacaksınız: Yıllar sonra açıklandı

O banka promosyonda şov yaptı! Tek imzaya 45 bin TL promosyona onay verdi