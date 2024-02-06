Garanti Bankası'ndan emekliye 38.500 TL ikramiye gibi ödeme! Maaşını taşımak yetecek

EYT yasasının onaylanması sonrasında milyonlarca emekli adayı, maaş almaya başladı. Hala daha işlemlerini tamamlayan birey emekli olma yolunda ilk adımlarını atarken, bankalar da müşteri kapma yarışına emeklileri dahil etti. Gerek kamu gerekse de özel bankalar gerek emekli promosyonları ile gerekse de ek kampanyaları ile emeklinin gönlünü çelmeye çalışıyor. En fazla promosyon ödemesi yapan ya da en avantajlı kampanyayı sunan banka kazanan olabiliyor. Emekli ise kendi ihtiyacına göre en uygun bankaya maaşını taşıyor. Garanti Bankası da emekli kapma yarışında üst sıralarda olmaya devam ediyor. Garanti Bankası emekli promosyonu tutarı yüksek miktarda sağlanırken, düzenlenen kampanyalar ile birlikte emeklinin cebine 38.500 TL'ye kadar ek ödeme girebiliyor. Öte yandan yeni müşteri olunması durumunda da bir çok kampanyaya dahil olunabiliyor.



Garanti Bankası 1 Şubat'ta başlatılan emekli promosyonu kampanyası 29 Şubat'a kadar devam edecek. Banka 7.500 TL tutarında emekli promosyonu ek olarak bir çok ödeme daha yapacak. Öte yandan emekli promosyonuna ek olarak sağlanan kampanya kapsamında kredi kartı hizmeti satın alınması ve 500 TL harcama yapılması durumunda bin lira geri ödeme yapılacak.





YENİ HESAP AÇAN EMEKLİLERE ÖZEL KAMPANYA

Emekli vatandaş, Garanti BBVA mobil uygulaması üzerinden müşteri olması durumunda da bir çok avantajdan faydalanabilecek. Yeni müşteri olan emekliye ek bonus olarak 500 TL'ye ek 1500 TL ödeme yapılacak.

Banka tarafından açıklanan kampanya kapsamında yeni müşteri olan emekli de 30 bin lira faizsiz kredi desteğinden faydalanabilecek. Bu kapsamda emekli birey de faizsiz kredi ve faizsiz taksitli nakit avans başvuru yapabilecek.





EYT KREDİSİ

EYT'den faydalanabilen ancak prim borcu olan emekli adaylarına da banka tarafından bir çok fırsat sunuluyor. Sunulan fırsat kapsamında istediği miktarda ödeme düşük faiz imkanları ile sunulabiliyor. 3 ilâ 36 ay arasında vade seçeneğiyle birlikte kullanılacak olan krediler de 50.000 TL için 3,58 kredi faizi, 75.000 TL'ye 3.93 faiz ve 100.000 TL ödemeye de 3,83 faiz oranı sunuluyor. EYT kredisinden kimlerin faydalanacağı ile alakalı yapılan açıklamada ''EYT şartlarını sağlayan, askerlik veya doğum izni kaynaklı SGK prim borcu olan Garanti BBVA müşterileri avantajlı faiz oranları sunduğumuz EYT kredisinden faydalanabilir.'' deniliyor.