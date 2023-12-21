Gram altına bir rakip daha çıktı! Fiyatıyla yarışıyor, artık kimse alamıyor!

Türkiye'nin en sevilen besinlerinden biri olan bal, yüksek besin değeri ve lezzetiyle biliniyor. Ancak, bu lezzetli ürüne zam gelmesiyle birlikte bal fiyatları, adeta gram altınla rekabet eder hale geldi. Kestane balı, özellikle antioksidanlar açısından zengin olması ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye katkı sağlamasıyla bilinirken, bu yıl yaşanan rekolte düşüşü nedeniyle fiyatları daha da arttı.

Sinop, Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkarken, bu bölgede kestane balı rekoltesinin düşmesiyle fiyatlar yükseldi. Bal üreticileri, geçen yıla göre rekoltenin yarı yarıya azaldığını ve bu yıl sadece 50 ton üretebildiklerini belirtiyor. Bu durum, kestane balının nadirliğini artırarak, gram altınla yarışan bir fiyat seviyesine ulaşmasına neden oldu. Bal severler, bu değerli besini edinirken ekonomik açıdan da dikkatli olmak zorunda kalabilirler.

ADETA GRAM ALTINLA YARIŞIYOR İŞTE KESTANE BALININ FİYATI

Yaz aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların etkisiyle kestane ağaçları olumsuz şekilde etkilendi, bu durum da ağaçların hastalık kapmasına neden oldu ve rekoltenin düşmesine katkıda bulundu. Önümüzdeki yılda kestane balının daha yüksek fiyatla satılması öngörülüyor.



Geçen yıl kilogram başına 600 Türk Lirası civarında olan kestane balının fiyatı, bu yıl 1000 Türk Lirası ile 1500 Türk Lirası arasında değişiklik gösteriyor. Bu artışın, kestane ağaçlarının hastalıklarla mücadeledeki zorlukları ve düşen rekoltenin doğal bir sonucu olduğu belirtiliyor.

Kestane balının sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda insan sağlığına olan birçok faydasıyla da öne çıkması, onu en çok tercih edilen bal türleri arasında yer almasını sağlıyor. Ancak, fiyatındaki artış, tüketicileri daha dikkatli ve bilinçli bir şekilde tercih yapmaya yönlendirebilir.