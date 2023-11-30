Gram ve çeyrek altın almak için son şans! İslam Memiş alım fırsatı için tarih verdi

Altın yatırımcılarına önemli uyarılar! İslam Memiş açıkladı! Tüm detaylar haberimizde.

Gram ve çeyrek altın almak için son şans! İslam Memiş alım fırsatı için tarih verdi
Yayın Tarihi:

İslam Memiş altın yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN PİYASASI UYARILARI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasa değerlendirmelerinde bulundu. Memiş, açıklamalarında şu sözlere yer verdi; 'ONS altın fiyatı 1990-2 bin dolar arasında devam ediyor. 2 bin dolar seviyesine yerleşecek gibi bir izlenim var. 2024 senesinde 2 bin 350 dolar seviyelerini bekliyoruz. ONS altın fiyatlarında geri çekilmelerde 1960 dolar destek seviyeleri var. Yukarıda 2 bin 30 ve 2 bin 45 dolar seviyeleri görünüyor. 

islam memiş piyasa değerlendirmeleri

Özellikle de 2024 senesinde ONS altın fiyatlarında dip seviye 2 bin dolar olarak görülüyor ve yükselişinin devam edeceği düşünülüyor. Gram altın fiyatlarında pozitif beklenti sürüyor. Aralık ayından itibaren 1900-2 bin TL aralığı takip edilecek. Eğer altın borcu olan varsa ya da altın almayı düşünüyorsanız 1900'lü rakamlara alışmanız gerekiyor. 24 Aralık ile 1 Ocak tarihleri itibariyle gram altın fiyatı 2 bin TL üstünde kırılıp 2 bin 150 TL ile 2 bin 250 TL, senenin ilk yarısında 2 bin 500 TL, ikinci yarısında 2 bin 700 TL seviyelerine yükselecek.'

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir. 

Öne Çıkanlar
Altın, dolar değil ev alacaklara kritik uyarı! İslam Memiş'ten çarpıcı açıklama geldi Altın, dolar değil ev alacaklara kritik uyarı! İslam Memiş'ten çarpıcı açıklama geldi
Zencefil Shot Tarifi: Taze Zencefil, Limon ve Diğer Malzemelerle Yapılan Sağlık İksiri Zencefil Shot Tarifi: Taze Zencefil, Limon ve Diğer Malzemelerle Yapılan Sağlık İksiri
Yüksek maaş hayali çöp olabilir! O tarihe kadar yapmayanın 50 bin TL'si buhar olacak Yüksek maaş hayali çöp olabilir! O tarihe kadar yapmayanın 50 bin TL'si buhar olacak
Çok Okunanlar
Ev hanımları artık emekli maaşı alacak! Bu ödemeyi yapan ayda en az 7500 TL maaşı kapacak Ev hanımları artık emekli maaşı alacak! Bu ödemeyi yapan ayda en az 7500 TL maaşı kapacak Vakıfbank müşterilerine kişi başı 750 TL ödeme! Telefondan tek tıkla hesaba yatıyor Vakıfbank müşterilerine kişi başı 750 TL ödeme! Telefondan tek tıkla hesaba yatıyor Kalabalık ailelere özel dev kampanya! Citroen'den eşi benzeri görülmemiş fırsat geldi Kalabalık ailelere özel dev kampanya! Citroen'den eşi benzeri görülmemiş fırsat geldi Başvurmayan bin pişman olacak! PTT hane başı ödemelere başladı: Düşük gelirliler elini çabuk tutsun Başvurmayan bin pişman olacak! PTT hane başı ödemelere başladı: Düşük gelirliler elini çabuk tutsun Altın, dolar değil ev alacaklara kritik uyarı! İslam Memiş'ten çarpıcı açıklama geldi Altın, dolar değil ev alacaklara kritik uyarı! İslam Memiş'ten çarpıcı açıklama geldi