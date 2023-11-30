Gram ve çeyrek altın almak için son şans! İslam Memiş alım fırsatı için tarih verdi

İslam Memiş altın yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN PİYASASI UYARILARI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasa değerlendirmelerinde bulundu. Memiş, açıklamalarında şu sözlere yer verdi; 'ONS altın fiyatı 1990-2 bin dolar arasında devam ediyor. 2 bin dolar seviyesine yerleşecek gibi bir izlenim var. 2024 senesinde 2 bin 350 dolar seviyelerini bekliyoruz. ONS altın fiyatlarında geri çekilmelerde 1960 dolar destek seviyeleri var. Yukarıda 2 bin 30 ve 2 bin 45 dolar seviyeleri görünüyor.





Özellikle de 2024 senesinde ONS altın fiyatlarında dip seviye 2 bin dolar olarak görülüyor ve yükselişinin devam edeceği düşünülüyor. Gram altın fiyatlarında pozitif beklenti sürüyor. Aralık ayından itibaren 1900-2 bin TL aralığı takip edilecek. Eğer altın borcu olan varsa ya da altın almayı düşünüyorsanız 1900'lü rakamlara alışmanız gerekiyor. 24 Aralık ile 1 Ocak tarihleri itibariyle gram altın fiyatı 2 bin TL üstünde kırılıp 2 bin 150 TL ile 2 bin 250 TL, senenin ilk yarısında 2 bin 500 TL, ikinci yarısında 2 bin 700 TL seviyelerine yükselecek.'

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.