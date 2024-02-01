Günlük 2 paket sigara parasına 20.000 TL nakit para verilecek! Bankadan dev kampanya

Pandemi sürecinde ortaya çıkan, çıktığı günden beri de ülkemizin ve dünyadaki birçok ülkenin karşı karşıya olduğu en büyük ekonomik zorluklardan biri haline gelen yüksek enflasyon, merkez bankasının stratejisinde değişikliğe yol açtı. Yüksek enflasyonla mücadele kapsamında aylardır faiz artırım kararı açıklayan ABD Merkez Bankası son dönemde sakinleşme sinyalleri verirken, Merkez Bankası'nın tam tersi politika izlediği görülüyor.

Enflasyonla mücadele kapsamında aylarca süren tartışmalı faiz indirimlerinin ardından son aylarda kademeli olarak faiz artırımına giden merkez bankasının bankacılık sektörü de doğrudan etkilendi. Yükselen temel faiz oranları, kredi ürünlerine uygulanan faiz oranlarını rekor seviyelere taşıdı. Bu durum, nakit yardımına ihtiyaç duyan tüketicileri etkili bir şekilde köşeye sıkıştırıyor.

Yüksek kredi faizleri nedeniyle maddi sıkıntıyı aşmaya çalışan tüketiciler, Ocak 2024 bağış toplama kampanyasını yakından takip ederken dijital bir bankadan şok edici bir haber aldı. Burgan Bank'ın şubesiz şubesi OnBank, bu ay sonuna kadar geçerli olacak ihtiyaç kredisi kampanyasının duyurusunu gerçekleştirdi.





ON BANK TÜKETİCİ KREDİSİ

Dijital banka olarak faaliyet gösteren OnBank, yeni yıl için harika bir tüketici finansmanı kampanyasını açıkladı. Banka, 20 bin TL'ye kadar nakit taleplerinde düşük faiz uygulanacağını, vadenin de 6 ay ile sınırlı olduğunu söyledi.

ON Bank'ın internet bankacılığı ekranından mobil uygulaması üzerinden kullanıma sunduğu Ocak ayı ihtiyaç kredisi kampanyasına ait örnek maliyet tablosu aşağıda yer almaktadır.

Kredi tutarı: 20 bin TL

Faiz oranı: Yüzde 0,98

Vade sayısı: 6 ay

Taksit tutarı: 3.483,53 TL