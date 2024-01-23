Halkbank açıkladı! Kredi limitini zorlayan banka vadeyi 84'e çıkardı

Özellikle de pandemi ve savaşlar sonrasında ekonomi bir hayli ağır seyrediyor. Ekonomik koşulların olumsuzluğu devam ederken, acil ihtiyacı olan, ödemesi olan ya da borçlarını bir araya toplamak isteyen birey bankaların borç kapatma kredilerini merakla araştırıyor. Özellikle de devlet tarafından destek verilen krediler ile alakalı detaylar merakla araştırılıyor. Pandemi sonrasında zor durumda kalan vatandaşa yönelik borç kapatma kredisi imkanı sağlanırken, ödemeleri takibe giren bireye özel ödeme imkanı ile kredi desteği sağlanacağı açıklanmış bulunuyor. Hükümet destekli olarak sağlanan bir kredi türü de son zamanların merak konusu olmuş gibi duruyor.

2022 yılının sonlarından beri devam etse de çoğu birey tarafından bilinmeyen Halkbank kredi desteği ile alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi vermişti. Belirlenen şartları taşıyan esnafa, Halkbank tarafından destek sağlanacağı belirtilirken, bu desteğin ötelemeli ve düşük faizli olarak sunulacağı da açıklanmıştı. Esnafın faydalanabildiği bir çok faizsiz ya da düşük faizli kredi imkanı Halk Bankası tarafından sağlanıyor.





ESNAF YATIRIM KREDİSİ

Esnaf kesimin ihtiyaçlarını karşılaması, işine yatırım yapması, gerekli taşınmaz ya da araçların alınması adına sağlanan Esnaf yatırım kredisi programında işyeri edindirme ve taşıt edindirme kampanyaları bir arada sunuluyor. Halkbank işyeri edindirme kredi adı altında Azami 1.500.000.-TL limitli ve 120 aya kadar destek ödemesi sağlanacak. özellikle de ulaşım sektöründe işleyişini devam ettiren esnafa yönelik ise taşıt edindirme kampanyasında Azami 1.500.000.-TL limitli 84 aya kadar vadeli kredi desteği sağlanacağı açıklanmış bulunuyor.

Halkbank tarafından sağlanan bu destek Ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren Şoför Esnafının, ticari faaliyetlerinde kullanılacak sıfır kilometre araç (otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs, midibüs, otobüs vs.) alımlarına yönelik olarak kullanılabiliyor.

Sağlanan bu uygun kredi desteklerinde kefalet aranmaması ise tercih edilme sebebini arttırıyor.