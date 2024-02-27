Halkbank kimliğiyle başvurana 150.000 TL kredi başvurusunu açtı! Tek şart aranacak

Türkiye genelinde finansal sıkıntılar yaşayan bireyler için Halkbank, acil nakit ihtiyaçlarına çözüm olacak hızlı kredi kampanyasını başlattı. Müşterilere 150.000 TL'ye kadar olan krediye anında erişim imkanı tanıyan bu kampanya, geniş vade seçenekleri ve hızlı işlem süreci ile dikkat çekiyor.

Halkbank'ın sunduğu hızlı kredi, diğer ihtiyaç kredilerinden farklı bir yapıya sahip. Standart ihtiyaç kredisi kurallarına tabi olan bu kredi, başvuru sonrasında talep edilen kredi tutarını kısa bir süre içinde müşterinin hesabına aktararak acil nakit ihtiyaçlarına hızlı ve etkili bir çözüm sunuyor.

Kampanya kapsamında, 50.000 TL'ye kadar olan kredilerde 36 aya kadar vade imkanı bulunurken, 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki kredilerde 24 aya kadar, 100.000 TL üzerindekilerde ise 12 aya kadar vade kullanılabiliyor. Ayrıca, hızlı kredi için uygulanan aylık faiz oranı yüzde 4,09 olarak belirlenmiş.





Halkbank'a yapılan başvurular hızlı bir şekilde sonuçlanıyor ve müşterilere talep ettikleri kredi miktarı anında veriliyor. Başvurular, banka şubelerinden ya da diğer bankacılık kanallarından kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.

150.000 TL'nin faiz oranlarına baktığımızda, aylık yüzde 4,09 oranında belirlenmiş. Örneğin, 12 ay vadeli ve 150.000 TL hızlı kredi kullananlar aylık 17.227 TL kredi taksiti ödemektedirler. Toplam maliyet ise 206 Bin TL'yi aşıyor.

Halkbank'ın bu hızlı kredi kampanyası, müşterilere finansal destek sağlarken aynı zamanda geniş vade seçenekleriyle öne çıkarak nakit ihtiyacını karşılamak isteyenlere pratik bir çözüm sunuyor.