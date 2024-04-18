İkinci el araç fiyatlarında balon patladı! Gideceği rakam açıklandı

Geçtiğimiz senelerde ikinci el araç fiyatlarında bomba patlamış ve fiyatlar gün gün kallavi derecede artış yoluna koyulmuştu. Özellikle de sıfır araç KDV ve zamlarının uygulanmaya başlaması 2.el araçlara olan talebi arttırırken, arzın azalması da fiyatlara artı olarak yansımıştı. Hükümet tarafından 2. el piyasası için alınan önlemler etkisini göstermeye başladı. En azın duran artışlar yerini stabil ilerleyişe bırakmıştı. Uzmanlar ikinci el araç piyasası ile alakalı yorum ve tahminlerini sunmaya devam ediyor.

Galericiler tarafından da ikinci el araç fiyatları ile alakalı yorumlar yapılmaya devam ediyor. seçim öncesi döviz ve altın fiyatlarındaki dalgalanmaların 2. el araç piyasalarında kararsızlığı mahal verdiğini belirten Galerici Ahmet Yurtlu, Şu an piyasanın durağanlığını koruduğunu belirtirken, sene sonuna kadar bu stabilitenin kalıcı olabileceği belirtilmiş bulunuyor.

2. EL ARAÇ FİYATLARI

31 Mart yerel seçimi öncesinde dolardaki ve altındaki ani yükselişler yatırım yapmak isteyen birey tarafından panikle karşılanmıştı. Döviz ve altının yükselişini yakalayamayan yatırımcı, yatırım aracı olarak araç satın almaya yönelirken, Yaklaşık bir senedir gerileme trendine giren ikinci el fiyatlarının da yeniden artışına bu sebep oldu.





2. EL ARAÇ ALIMI TALEBİ ARTIYOR

Seçimlerin akabinde araç piyasasında durgunluk yaşanmaya başladığı belirtildi. Bankaların kredi politikalarındaki değişikliklerin sebep olduğu bu durgunluk faiz oranlarının yükselmesi limitlerin daraltılması gibi sebeplerle araç satın almak isteyen kişilerin finansal imkanlarını oldukça kısıtladı. Yurtlu tarafından yapılan örnek hesaplamada cebinde Bir buçuk milyon TL'si olan ve ev satın almak isteyen kişiler, Kredi faizlerinin yükselmesi sebebiyle geriye kalan tutarı tamamlayamadığı belirtildi. Potansiyel ev alıcılarının bu sayede araca yöneldiğini belirten Yurtlu, taşıt kredilerindeki mevcut faizin artışının durağan seyre geçmesini sağladığını belirtti

2024 yılı ikinci el araç piyasasının istikrarlı olarak ilerleyebileceğini öngören isim, enflasyon rakamlarının artışının araç Fiyatlarını da yansıyacağını belirtti. Ancak 2024 yılının sonuna kadar fiyatların Ortalama olarak şu anki rakamlar üzerinde seyredeceği de öngörüldü. 2. ikinci el araç piyasası ile alakalı belirsizlik 2024 yılı sonuna kadar devam edeceği tahmini yapılıyor. Enflasyon ve döviz kurundaki dalgalanmalar fiyatların artmasına yol açarken, kredi faiz oranlarının yükselmesi de bireye sağlanan nakit akışını azalmasına mahal veriyor. Bu sayede talebi düşen araç fiyatları durağan olarak seyrediyor