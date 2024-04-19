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IMF Türkiye'nin reform programını destekliyor, ancak yeni bir program görüşmesi yok

IMF, Türkiye'nin reform programına destek veriyor ancak yeni bir IMF programı için görüşme yok

Yayın Tarihi: 19.04.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 20:12
IMF Türkiye'nin reform programını destekliyor, ancak yeni bir program görüşmesi yok

IMF, Türkiye'nin reform çabalarını desteklediğini belirtirken, yeni bir IMF programı için görüşme olmadığını vurguladı. Türkiye'nin izlediği reform programının kırılganlıkları azalttığına dikkat çekildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer, Türkiye'deki reform programını desteklediklerini ifade ederek, "Türkiye'yi desteklemeye yönelik herhangi bir IMF programına ilişkin görüşme yok." dedi.

Kammer, Türkiye'deki politika değişikliklerini değerlendirirken, geçen yılın ortalarında mali konsolidasyon ve parasal sıkılaşma gördüklerini belirtti. Ancak, dezenflasyon sürecinin uzun zaman alabileceğini dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptıkları görüşmeye değinen Kammer, Şimşek'in uzun vadeli reform programına vurgu yaptığını ve bu programın devam edeceğini aktardı.

Kammer, Türkiye'nin reform programının kırılganlıkları azaltması ve ekonomik büyümeyi dengelenmesi için bir fırsat sunduğunu ifade etti. Ancak, yeni bir IMF programı için görüşme olmadığını belirtti

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